東京奧運｜伍家朗出局後IG感慨發文　自言注定做悲劇的主角

奧運羽毛球賽傳媒區是這樣運作：選手接受電視台訪問然後，走到文字記者區先做世界羽聯訪問，若前面球手未完成，後面的就需坐着等待。

就是這樣，伍家朗一直等，低頭想着一些事。



還記得那天羽毛球隊會晤記者，總教練何一鳴形容伍家朗今屆實力不俗，絕對能夠衝擊4強。家朗貴為今屆的種子選手，實力當然毋庸置疑，惟總教練、家朗、甚至我們也沒想到，東京奧運之旅竟由一件黑色球衣開始，接着小組出局終結。

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就在分組賽第一輪，家朗穿着未印有區徽的黑色球衣，此事遭部分本港個別人士惡意批評。然而事件衍生至贊助問題、港協及羽總有否安排失當等言論。一夜間，伍家朗備受批評亦有人撐，林林總總的言論充斥網絡。

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羽總回應伍家朗穿黑衣風波 「望市民讓球手集中比賽」

「說沒有影響是假，自己努力平復，想專心比賽」，家朗以2：0不敵高頓後說着。穿上白綠色、印有區徽的球衣，比賽間家朗邊打邊拉扯，臨時新衫上陣似乎不算上計。但家朗認為落敗不能歸咎這麼細的外在因素：「未曾與對手對戰，我未能適應他的出手，他表現很放，自己有點心理影響，所以發揮得不好，此起彼落有差距。」

伍家朗「黑衣風波」前文後理：

「注定就是做悲劇的主角」

練兵5年搏一希望，東京奧運最終在一片無必要的爭議聲下完結，家朗直言想停一停，先休息讓心情好好平復。然而家朗強調一點：「事件（球衣風波）在這幾日慢慢平息，但豈能忘記得一乾二淨；但感覺到支持我的佔大多數，我通通收到，很感謝大家，是我心態控制不好。」

伍家朗在接受訪問時雖控制情緒，然而他在其後於個人Instagram發文（見上圖），除了感謝支持者外，亦感慨寫道：「或者有啲人注定就係做悲劇嘅主角，我一定會再企番起身，不過需要啲時間。」

事件發酵數天，當日批評伍家朗的穆家駿在其Youtube channel以文字回應事件。他稱，當日「一時情切」在Facebook發表評論，「語氣有點過重」，對此表示歉意。

其實，一切已經太遲。

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