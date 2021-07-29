東京奧運｜加國主播Twitter求完整食飯糰教學　網民讚口味內行

兩屆奧運加拿大競速滑冰選手Anastasia Bucsis，退役後現任《CBS》（加拿大廣播公司）主播採訪東京奧運，因不知道怎麼開飯糰包裝而在Twitter求助，結果日本熱心網民進行了一場「御飯糰教學」。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程及消息東京奧運除了體育賽事外，日本文化亦是各界焦點。全球運動好手以及傳媒在日本的生活，亦發生不少文化差異的趣味花絮。在日本報道奧運賽事的Anastasia，就在飲食生活日常遇上讓她困惑的事：「為什麼每次撕開飯糰包裝，都會整爛紫菜？」

Anastasia 是前加拿大競速滑冰選手，退役後成為女主播。（Instagram）

Anastasia表示便利店的飯糰是她每次到日本必吃的食物，但她完全搞不懂這個三角飯糰到底要怎麼撕：「上面有明確的指示，但我實在太沒用了，我在這裡展現給大家看我的撕法，請大家告訴我是那一個步驟做錯。」

而在影片中可見， Anastasia撕開包裝後紫菜「七零八落」的，因此她用日文 「助けてください」（救救我）在線求救，希望專業的日本網友能解答她長年的疑惑。

不少人看到影片後都大讚，「好可愛」、「鮪魚飯糰，內行」，也有日本網民留言其實日本人都不會開，「三角飯糰包裝真的很反人類」、「完整取出紫菜根本靠運氣」。有熱心的日本網友用簡易方式繪製出「御飯糰教學圖」，原來主要原因就在於Anastasia第一個步驟沒有撕到底，把兩邊側翼拉開就能夠付紫菜保持完整。也有日本網友推薦細長的捲壽司，指對外國人來說更易打開。

有網友畫圖解答。（twitter截圖）

經過一場「飲食文化」交流後，超喜歡吃飯糰的Anastasia更新Twitter，感謝日本網民解答疑難。（Instagram）

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