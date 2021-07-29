東京奧運｜中國女排力戰五局再輸一場　不敵俄羅斯分組賽三戰全敗

賽前被視為金牌大熱的中國女排，今仗表現回勇，在先落後之下與俄羅斯鬥至第5局，可惜終以局數2：3落敗，今屆奧運分組賽暫時3戰全敗。



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經歷過被土耳其及美國大炒3：0後，中國今午（29日）面對俄羅斯，總教練郎平排出朱婷、張常寧、袁心玥、顏妮、龔翔宇及丁霞及自由人王夢潔打正選。

【朱婷負傷上陣，表現不似預期】

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中國女排首局初段與俄羅斯咬得緊，憑朱婷的發球及吊球，加上龔翔宇反擊得手，一度領先對方11：10。不過，中國突然患得患失，連續失了6分，落後至16：11。之後，俄羅斯維持優勢，以25：17先取首局。

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在第二局，中國以姚迪為二傳，用李盈瑩拍朱婷打主攻。儘管俄羅斯一度領先5：1，但中國及時站穩陣腳，連取5分領先，之後兩隊分數咬住上，最後中國以25：23險勝，扳平局數1：1，取得今屆奧運的首局勝利。

李盈瑩是中國陣中唯一一名得分超過20分的球員。（Getty Images）

李盈瑩取全隊最高的27分

在第三局，兩隊初段相持，雖然中國一度帶開到12：8領先，但俄羅斯緊追上來，至18：19。此時，李盈瑩站出來，靠她的進攻及發球得4分，加上朱婷得手，中國連贏5分至24：18。李盈瑩今場表現突出，全場53次進攻機會把握到23分，加上4次發球得分，取得全隊最高的27分。雖然俄羅斯連追兩分，但朱婷一擊得分，中國以25：20再贏一局，領先局數2：1。

朱婷或受傷患影響，未能發揮最佳水平，今場進攻效率較低，44次進攻得15分，加上攔網及發球各得一分，今場取得17分。在第四局，中國由中段起領先，曾領先20：14，但之後連失7分，被追平至20平手。兩隊分數相持激烈，中國首先領先24：23先得到match point，但被俄羅斯救到。兩隊打成25平手後，俄羅斯連取兩分贏27：25，追回一局，局數打成2：2。

俄羅斯的干查洛娃轟27分。（Getty Images）

比起中國靠李盈瑩「救全家」，俄羅斯的得分點平均，干查洛娃（Nataliya Goncharova）、費度洛夫絲娃（Arina Fedorovtseva）及禾朗高娃（Irina Voronkova）3人的得分都超過20分。

在決勝局，中國處於下風，最後俄羅斯扣殺，中國球員觸手出界，中國以12：15輸了最後一局。經過近兩個半小時的比賽後，中國女排終以2：3落敗。中國連續3場分組賽全敗，晉級希望渺茫，未來兩場對意大利及阿根廷非勝不可。

中國女排主帥郎平賽後談到朱婷的手部傷勢，她說：「最意外的是朱婷傷得這麼重，我們一直給她保守治療，以前看還行，但打一打就不行。」郎平之後暗示，可能在未來兩場收起朱婷，她說：「我們會和醫生以及朱婷本人商量，可能會讓健康球員衝一衝。」

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