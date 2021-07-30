【NBA】選秀會恢復實體晚會舉行　施華為早逝小將圓遺願

疫情關係，去年NBA選秀會以線上虛擬形式進行，今年終於改回實體晚會的，今日（30日）完成新一季選秀。

除了狀元大熱基迪根寧咸（Cade Cunningham）如願以第一順位加入底特律活塞，今屆更有特別溫馨的環節成全晚高潮。



NBA於7月21日完成總決賽，是時候又要準備下季的開鑼，今日舉行選秀大會，由來自奧克拉荷馬州立大學的基迪根寧咸成為狀元，隨後有J格連（Jalen Green）和莫比利（Evan Mobley）獲選為榜眼和探花。

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疫情關係，去年NBA選秀會以線上虛擬形式進行，今年終於改回實體晚會。（Getty Images）

為車禍早逝，無緣參加NBA選秀的19歲球員Terrence Clarke完成遺願。（Getty Images）

今年加插特別環節，就是為車禍早逝，無緣參加NBA選秀的19歲球員Terrence Clarke完成遺願。NBA總裁施華（Adam Sliver）上台，宣佈代表NBA聯盟「 選中」他，希望一圓他的心願。

原本Terrence Clarke也會選秀的其中一員，但卻因為4月的一場車禍離世。「這是我的榮幸，去宣佈下一個選秀權將由NBA聯盟選下來自肯塔基大學的Terrence Clarke。」施華宣布。NBA也特意邀請Terrence Clarke的母親、姐姐和弟弟見證，家人上台時全場觀眾也高叫Terrence Clarke的名字。

狀元大熱基迪根寧咸（Cade Cunningham）如願以第一順位加入底特律底特律活塞。（Getty images）

今屆頭20順位新秀：

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一門四傑做對手

另外，蒙特沃德學院也在今屆首輪也誕生了4個NBA球員，分別是狀元基迪根寧咸、第4順位的班尼斯（Scottie Barnes）、第14順位的穆迪（Moses Moody）和第29順位的Day’Ron Sharpe。4人曾經在高中時期組成最強陣容，更率隊打出25場不敗戰績，高中後分道揚鑣，再於今年一同加入NBA。

（Getty images）

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