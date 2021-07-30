東京奧運︱美國接力隊擺烏龍　超低級犯錯被DQ　竟跟工作人員有關

東京奧運田徑賽事終於展開，然而卻發生令人驚訝的一幕。

4X400米混合接力賽初賽，奪金大熱門美國隊竟然犯下低級錯誤，結果被取消資格，把冠軍拱手相讓。



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今屆新增的4X400米混合接力賽，在初賽第1小組出場的美國隊是世界紀錄保持者，因此被視為奪金大熱。雖然美國隊在初賽首名衝線，但負責第二棒的女將蓮娜埃比（Lynna Irby）竟然在接力時企錯位，導致美國隊被取消資格。

蓮娜埃比（Lynna Irby、中）犯錯令美國隊被DQ。（美聯社）

據奧運官網資料，美國隊被裁定違反規則第24.19條，即並未在接棒區內完成交棒。從現場圖片及網上截圖可見，蓮娜埃比的企位明顯比其他隊伍前得多，並站在規定接棒區（藍線）後。

蓮娜埃比的企位明顯比相鄰賽道的德國隊前得多。（Getty Images）

↓↓↓圖解美國混合接力隊超低能犯錯，跑第一卻被DQ↓↓↓

美國隊雖然肯定違規，但據指是現場工作人員「帶錯位」，令蓮娜埃比站在接棒區外；美國隊也因此提出上訴，但至今官網的決賽名單中，仍未見美國隊蹤影。

美國奧運4金得主米高莊遜（Michael Johnson）就認為，今次事件並非蓮娜埃比的錯，他引述《BBC》報導，指現場記者曾目擊至少有兩名運動員被「帶錯位」。

不過，這些跑手都在最後一刻及時發現犯錯、更正企位，但像美國隊這麼有經驗的運動員，竟然沒有察覺，頗令人難以理解。

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