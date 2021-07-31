東京奧運｜泰國羽毛球隊也有球衣風波　拉查諾換衫全靠各方協調

泰國羽毛球隊在東京奧運出現了一次球衣風波，據報女單球手拉查諾（Ratchanok Intanon）不滿意官方贊助的短袖球衣，向當地羽總反映。泰國奧委會及官方贊助商Grand Sport協調後，同意拉查諾在翌日的淘汰賽穿上其他球衣作賽。拉查諾在16強即換上無袖球衣，擊敗印尼對手入8強，但之後與戴資穎激戰3局後止步，未能打入4強。



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泰國體育服裝品牌Grand Sport贊助今屆所有泰國運動員的服裝，羽毛球女單世界排名第6的泰國球手拉查諾，在頭兩場分組賽穿上Grand Sport的短袖球衣上陣，首戰以2：0擊敗匈牙利的對手。不過，她在7月28日對馬來西亞的謝抒芽陷入苦戰，先失一局之下，打了超過一小時，反勝對方2：1晉級淘汰賽。

【拉查諾最初穿Grand Sport的短袖衫打分組賽】

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《曼谷日報》報道，外界一直有批評Grand Sport為運動員提供的服裝，因為部分衣不稱身，看起來太大件。報道稱，在7月29日對印尼球手杜淳（Gregoria Mariska Tunjung）的淘汰賽前，拉查諾向泰國羽毛球總會主席要求，希望可以穿其他球衣出賽。泰羽總馬上聯繫泰國奧委會，由奧委會接觸贊助商Grand Sport。

各方以運動員比賽為先，准許拉查諾穿團隊贊助商以外的球衣出賽，並通知了世界羽毛球聯會。泰國奧委會主席回應：「與泰羽總及Grand Sport協調後，泰奧委會同意更換球衣，並已通知世界羽聯。Grand Sport的新服裝已準備好，但運送到日本有困難。」

【拉查諾在淘汰賽轉穿另一品牌無袖球衣】

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在16強對杜淳時，拉查諾穿上習慣使用的另一品牌無袖球衣出戰，贏得非常輕鬆，花了39分鐘，就以2：0擊敗杜淳，晉級4強對中華台北的戴資穎。拉查諾說：「事實上，這個不是大問題。我只專注打出自己的最佳水平。」

拉查諾在訪問中說，她覺得Grand Sport的球衣沒有問題，她說：「我專注的是場上表現，而非制服。我由今屆比賽開始，一直穿上Grand Sport的球衣，沒有問題的。」拉查諾說話得體，在8強對戴資穎就繼續穿平時的球衣，兩人激戰3局，棋逢敵手，拉查諾終以1：2落敗，無緣4強。

羽毛球｜戴資穎力戰反勝 拉查諾悔恨之淚感動全民

拉查諾與戴資穎多次飛身救球，奮戰過後不禁躺在地上。（Twitter截圖）

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