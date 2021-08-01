東京奧運丨難民跆拳道代表第四作結　女性壓榨難忍永別伊朗

奧運難民隊代表隊今屆有29位運動員，分別出戰12位項目，成員都是由各地流亡與異見人士。

其中23歲跆拳道選手阿利扎德（Kimia Alizadeh）在加入難民隊前，是伊朗唯一一名曾贏得奧運獎牌的女運動員，卻因政治忍痛離開。



了解當日全部賽程：緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

阿利扎德（Kimia Alizadeh）曾是伊朗代表，也在2016年里約奧運的跆拳道女子57公斤級比賽中獲得過銅牌。今屆擺脫伊朗，加入難民隊，於16強遇上強敵英國選手鍾斯（Jade Jones），終以16：12「爆冷」踢走倫敦、里約奧運金牌得主，力爭三連霸之路被中斷。雖然阿利扎德最後以第四無緣獎牌，但足以津津樂道。

阿利扎德最後以第四無緣獎牌。（Getty images）

難民代表隊。（Getty Images）

可是，風光的背後卻是讓阿利扎德無法忍受的控制和利用，終於在2020年1月，在伊朗民眾因為伊朗軍方承認誤擊烏克蘭航空公司的客機，上街抗議之際，阿利扎德決意永遠離開伊朗，現定居德國。

阿利扎德在2016年里約奧運的跆拳道女子57公斤級比賽中獲得過銅牌。（Getty images）

首位在奧運爭獎牌的伊朗女運動員。（Getty images）

「永遠離開伊朗」

離開當日，阿利扎德在Instagram發表聲明，表示自己已經永遠離開，原因是伊朗不公和虛偽的政權，常常有政治目的地羞辱運動員，她就是受壓制的百萬婦女中的一個。

被迫穿着指定服裝，重複做政府要求的事，「說什麼我就要做什麼，一聲令下我就要做，只要他們覺得可以就會剝削我」，只關心獎牌而她只是工具，因為這是政治資本。

阿利扎德和排球運動員丈夫。（阿利扎德IG）

+ 13

伊朗對女性的限制

離開伊朗後，阿利扎德也沒有再用頭巾「包頭」，穿著也開始隨自己的心意，想穿背心、緊身運動褲都不再受限制。由於伊朗自1979年領袖人物霍梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）發動伊斯蘭革命後，政府便立法規定 9 歲以上的女性在公眾場合必須戴上頭巾；另外女性需要穿著長身且寬鬆的衣服和外套，因為人的軀體是美麗的「羞體」，應當保護和遮蔽，就連身體曲線亦不應展示。

現在阿利扎德已經沒有戴頭巾。（阿利扎德IG）

但她只想過安全、幸福、快樂的生活，只想好好的練習跆拳道；但出走也不是容易之事，她認為：「出走的決定比贏得奧運金牌更難，我仍然是伊朗的女兒。」只是忍受不了伊朗骯髒的經濟關係和緊密的政治施壓。

東京奧運丨難民隊蝶泳美女走過戰火 愛琴海推船游3小時

+ 30

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

+ 5

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事