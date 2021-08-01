東京奧運｜中國飛人蘇炳添廣東製造　曾多次來港作賽

中國百米飛人蘇炳添對香港人來說特別親切，因為他是廣東中山人，暨南大學畢業，懂得粵語。3年前，他已經是首個突破男子100米跑10秒大關的亞洲人，但仍然來港參加香港田徑錦標賽，在灣仔運動場跑出10.28秒贏冠軍。



蘇炳添在中山出世及成長，大學也是就讀暨南大學國際經濟與貿易系，現在也是暨南大學體育學院的副教授，是一位土生土長的廣東人。在中學時，他被學校的田徑教練發掘，但初時在隊中大部分時間只為高年級的師兄拿袋，觀看師兄比賽。直至師兄們畢業，他開始獲得更多機會。

【蘇炳添在東京奧運準決賽跑出9.83秒佳績】

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蘇炳添第一個在國際田聯留下紀錄的比賽，是2006年16歲時來香港作賽，在100米跑出10.59秒。之後幾年，初出道的蘇炳添參與過多項中國的比賽及2009年香港舉行的東亞運，他在100米的成績都穩定地在10.9秒之下。2012年是蘇炳添首屆奧運會，他在100米準決賽跑出10.28秒，未能躋身決賽。他很清楚，亞洲想競爭飛人，必先要克服10秒大關。

在2014年，他在跑步動作上作出一次重大改變。他及教練袁國強商議後，決定改用左腳起跑而非右腳，因為他發現右腳起步第三步較弱及不穩，影響到整個比賽節奏。他談到這個改變：「這是一次賭博，我的全新開始。如果奏效，我的成績會有改善，否則我的職業生涯將會結束。」

在2015年，蘇炳添的嘗試及努力收到成果，他創造亞洲人的紀錄，在鑽石聯賽跑出9.99秒的成績，成為首位跑出10秒內的亞洲人。他說：「其實當時2015年，我第一次突破10秒的時候，我爸爸已經叫我退役了，他跟我說『急流勇退』。我是一個比較另類的人，我現在做的東西，也是為了以後的人看到。可能我們30、31、32歲還可以跑，不是說跑不了，只是說看你能不能堅持。」

不過，蘇炳添未能掌握穩定地破10秒的實力。在2016年里約奧運，蘇炳添再度挑戰，但再一次在準決賽止步，他跑出10.08的佳績，也是他當年個人最快時間。在2017年，他的最快時間是10.03秒。10秒大關彷彿是最近，但又最遠的距離。

在2018年5月，蘇炳添在灣仔運動場進行的香港田徑錦標賽男子100米決賽登場，於炎熱潮濕天氣下，這名亞洲首位打破100米10秒大關的紀錄保持者跑出10.28秒，平了由徐志豪保持的灣仔運動場紀錄，於今季第一槍室外賽摘金。

同年稍後，他再嘗突破10秒大關，先在馬德里的世界挑戰賽跑出9.91秒，同年的雅加達亞運，他跑出9.92秒破大會紀錄封王。他又考慮過退役，但最後決定堅持下去，為東京奧運奮鬥。他當時講過：「亞運後，我決定休息一段時間，多點陪家人。因為訓練及外出比賽，自從兒子出世後，我陪伴太太及兒子的時間不足一個星期。我有計劃過今季退役，但我還有很多夢想未達成，所以堅持下來。」

跑步生涯十多年，蘇炳添如很多運動員般遍體鱗傷，例如腰部及膝部都傷過。東京奧運延期一年，令31歲的蘇炳添需要更大的意志堅持下去。他終於第3次來到奧運的舞台，而且為中國人及亞洲人創造歷史。

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