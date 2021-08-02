東京奧運｜跳遠決賽大逆轉希臘選手摘金　銀牌得主負傷跪哭沙池前

希臘的坦圖高（Miltiadis Tentoglou）在今早（1日）的男子跳遠決賽，靠第6跳造出8.41米，逆轉形勢，後來居上，贏得金牌。23歲的坦圖高相信是一位日本動漫迷，他在決賽出場時，模仿了《ONE PIECE》主角路飛的招牌動作，而他的Instagram頭像用了《進擊的巨人》主角艾倫。



在男子跳遠決賽，古巴的艾芝華利亞（Juan Miguel Echevarría）在第3次試跳造出8.41米的好成績，一直領先其他選手。不過，他在第4跳時拉傷腿筋，未能再戰，要放棄第5跳。他只能坐在一旁等候，希望其他選手不會跳出超越他的成績。

坦圖高靠最後一跳奪金。（路透社）

戲劇性的時刻在最後一跳發生，跳完5輪後排三甲以外的坦圖高，在第6次試跳造出8.41米，追平艾芝華利亞的最佳成績。據規例，如果兩位選手的最佳一跳成績相同，則以次佳一跳的成績分高下，如此類推。坦圖高的次佳成績是8.15米，而艾芝華利亞的是8.09米，所以坦圖高在最後關頭上首位。

【艾芝華利亞負傷一博，跪在起跳點上】

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艾芝華利亞不想放棄金牌，最後一個勉強登場，看看能不能盡力一跳。然而，腿筋傷勢令艾芝華利亞不能全速跑起來，他只能停下起跳點前，遺憾地跪下，未能完成這一跳。最終，希臘的坦圖高逆轉形勢，後上奪金。艾芝華利亞則得到銀牌。

坦圖高（右）力壓古巴的艾芝華利亞得到跳遠金牌。（路透社）

有網民留意到，坦圖高在跳遠決賽的出場儀式中，張開雙腿，彎腰用左手拳頭觸地，這個姿態與《ONE PIECE》主角路飛一樣。坦圖高在賽後訪問都被問到這個獨特的出場動作，他初頭說「明的人自然會明」，後來他都補充這是來自《ONE PIECE》的路飛。

坦圖高入場時扮路飛。（網上片段截圖）

【坦圖高的IG有很多動漫元素】

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看坦圖高的Instagram，入面有不少日本動漫元素，他用上《進擊的巨人》主角艾倫做頭像，他曾經分享自己看的漫畫、動漫角色例如路飛的金句，他亦會畫動漫人物。

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