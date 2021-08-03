東京奧運｜大坂直美點聖火緣起一年前　組委：代表日本揭開新時代

東奧開幕禮上，日本網球手大坂直美完成傳送聖火儀式，走上「富士山」聖火台點起聖火，象徵東奧正式開幕。

縱然被外界視為熱門人選，但現役運動員且要參賽，甚為罕見。日媒指組委內部在延期後研究改變人選，認為大坂象徵日本追上世界，接通「多元」及「平等」普世價值，最適合不過。



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點聖火乃開幕禮重頭戲之一，誰來擔當重要任務，討論經年。日媒《每日新聞》採訪參與組委的消息人士透露，東奧組委早在大約2017年，即原定開幕日期約3年前，已開始挑選合適人士。

大坂直美為賽前點火的熱門人選，應有不少人猜中。（Getty Images）

惟東奧因新冠肺炎疫情延期1年，「候選」名單大變。及至本年春天，須落實人選。消息人士透露，組委會屬意大坂直美，「多元以及性別議題的觀點上，日本一直落後於世界。大坂乃世界知名運動員，具備開拓新時代的要素，滿足種種條件的人，非她莫屬」。

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過去奧運會中，點燃聖火的選手極少為當屆運動員，上一次是2000年悉尼奧運，當屆女子400米金牌得主費曼（Cathy Freeman）。事關重要任務，壓力山大，向當屆運動員委以重任，有機會惹來運動員團隊中人，例如教練反對，擔心影響備戰及比賽水平。不過，東奧組委會長、冬奧獎牌得主橋本聖子屬意向大坂本人確認意願，認為擔任點聖火者乃運動員無上光榮，「背負『日之丸』（日本國旗的別稱）去參加奧運，不是那麼弱。一定直接找她確認，不是找身邊人士磋商。」

橋本聖子在日本體育界是傳奇選手，曾出戰夏季奧運及冬季奧運，並取得速度滑冰的銅牌。（Getty Images）

消息人士透露，大坂收到邀請後感到驚奇，認同得此重任，相當榮幸。接近大坂的人士亦指，參與奧運是大坂的夢想，更無理由拒絕點聖火。雖然大坂在5月底公開自己患上抑鬱症，但依然表明一定參加奧運，最終走上新國立競技場內點燃聖火。

大坂直美不敵捷克球手，東京奧運網球女單第三圈出局。（Getty Images）

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點聖火人選屬高度機密，外界直至開幕禮當天仍在猜測。大坂原定在開幕禮翌日在網球女單出戰首圈賽事，大會卻突然延後一天，已見端倪。大坂最終戰至第三圈出局。

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