運動公社｜中俄犯禁藥特別惡劣？　西方主導藥檢機制順勢帶風向

每屆奧運必然出現有關禁藥的話題,今屆依然。賽前有俄羅斯運動員因為服用禁藥問題,改以俄奧委(ROC)名義參賽,賽事期間傳出中國的女子舉重金牌得主侯志慧因為外表男性化,誤傳藥檢出問題,再有美國泳手公開質疑游泳賽事仍有人用禁藥。

不論中俄,都會反駁西方媒體總是拿禁藥問題與舉國體制掛鈎,然後大造文章。舉國體制與禁藥,關係是否密不可分?

撰文:高俊賢@運動公社



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程及消息

2016年,《紐約時報》刊出一篇名為《內部曝光:俄羅斯體壇的興奮劑「舉國體制」》(Russian Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold)的文章,指出索契冬奧裏至少有15名俄羅斯的得獎選手,曾被納入俄羅斯政府主導的興奮劑計劃,而爆料者正是前俄羅斯反興奮劑實驗室主任洛真哥夫(Grigory Rodchenkov)。蘇聯解體以前,運動員大規模服用禁藥的傳聞不絕於耳,而俄羅斯即使由舉國體制轉型為職業體育,但不代表體壇發展完全擺脫官方的控制。

俄羅斯被裁定國家系統統籌禁藥計劃,今屆奧運全以俄羅斯奧委會名義參加。(Getty Images)

數日前,〈紐約時報〉又刊出另一篇題為《不惜一切代價:奧運金牌背後的中國體育舉國體制》(The Chinese Sports Machine’s Single Goal: The Most Golds, at Any Cost)的文章,引用中國舉重選手過去連番被迫使用興奮劑的例子,批評舉國體制殘害他們身體,退役後待遇欠佳。

2008年北京奧運多名舉重選手的藥檢樣本,在2016年起再檢後呈陽性反應。中國3名金牌選手被褫奪金牌,包括女子48公斤的陳燮霞。(Getty Images)

除了舉重,中國泳壇亦不乏禁藥醜聞(例如被禁賽的孫楊)。綜合兩篇文章的觀點,針對的不是禁藥問題,而是驅使運動員服用禁藥的舉國體制。

侯志慧奪得金牌後誤傳藥檢出問題而要滯留,最終證實為等候抽檢。(路透社)

禁藥在競技層面的加持效果,一方面有利某些國家爭逐獎牌、提高威望,另一方面有利個人藉著爭勝提升商業影響力。中俄都會反駁,即便兩國選手無疑擺脫不了服用禁藥的嫌疑,只是服用禁藥並非舉國體制所獨有。根據世界反禁藥組織(WADA)統計2017年各國違禁案例,俄羅斯、中國均榜上有名,分別以82及62宗個案位列第5及6位,但位居榜首的是意大利(案例達171宗),緊隨其後的是法國和美國。

或許有人反駁,用禁藥問題針對中俄,豈不是雙重標準嗎?

公路單車過去出現不少大規模禁藥案。圖為本年環法單車賽。(Getty Images)

但我們切不可忘記,歷史上多宗運動員群體服藥事件,皆發生在舉國體制(不只中國、蘇聯,還有東德等等),這一點是連曾經在上述國家體制任職的內部人士均承認的事實。況且,西方國家如美國、澳洲,同樣出現禁藥問題。只是在藥檢問題上,相關管理機構倒公開證實涉事運動員服藥歷史,而公共輿論亦會檢視反禁藥機構的檢測成效(例如2016年英國單車隊被調查禁藥案),最終指向運動員自身所為,無關國家,看來較涉及舉國體制的禁藥事故,沒那麼「邪惡」。

200米背泳決賽,俄羅斯的拉洛夫(中),擊敗美國的賴恩梅菲(左)。梅菲一再表示,認為本屆泳賽仍有禁藥問題。(Getty Images)

中俄批評西方國家對禁藥問題的批評,已上升至意識形態和政治層面。上述尷尬,似乎是舉國體制不可避免的。

天下烏鴉一樣黑?誰大誰惡誰正確?(Getty Images)

運動公社介紹︰發佈和討論有關運動與政治/社會/經濟的議題

運動從來不是場上較技那麼簡單。運動公社關注的,是運動和政治、經濟之間的關係和與運動相關的種種不公



【註:文章不代表香港01立場;譯名由作者提供;標題為編輯所擬】



▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】(按圖放大)

【東京奧運中國金牌運動員一覽(按圖放大)】

+ 27

數據分析公司Gracenote預測今屆奧運獎牌榜,按圖即睇前30名國家:

+ 25

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物(按圖放大):