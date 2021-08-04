運動公社｜中俄犯禁藥特別惡劣？　西方主導藥檢機制順勢帶風向

每屆奧運必然出現有關禁藥的話題，今屆依然。賽前有俄羅斯運動員因為服用禁藥問題，改以俄奧委（ROC）名義參賽，賽事期間傳出中國的女子舉重金牌得主侯志慧因為外表男性化，誤傳藥檢出問題，再有美國泳手公開質疑游泳賽事仍有人用禁藥。
不論中俄，都會反駁西方媒體總是拿禁藥問題與舉國體制掛鈎，然後大造文章。舉國體制與禁藥，關係是否密不可分？
撰文：高俊賢＠運動公社
2016年，《紐約時報》刊出一篇名為《內部曝光：俄羅斯體壇的興奮劑「舉國體制」》（Russian Insider Says State-Run Doping Fueled Olympic Gold）的文章，指出索契冬奧裏至少有15名俄羅斯的得獎選手，曾被納入俄羅斯政府主導的興奮劑計劃，而爆料者正是前俄羅斯反興奮劑實驗室主任洛真哥夫（Grigory Rodchenkov）。蘇聯解體以前，運動員大規模服用禁藥的傳聞不絕於耳，而俄羅斯即使由舉國體制轉型為職業體育，但不代表體壇發展完全擺脫官方的控制。
數日前，〈紐約時報〉又刊出另一篇題為《不惜一切代價：奧運金牌背後的中國體育舉國體制》（The Chinese Sports Machine’s Single Goal: The Most Golds, at Any Cost）的文章，引用中國舉重選手過去連番被迫使用興奮劑的例子，批評舉國體制殘害他們身體，退役後待遇欠佳。
除了舉重，中國泳壇亦不乏禁藥醜聞（例如被禁賽的孫楊）。綜合兩篇文章的觀點，針對的不是禁藥問題，而是驅使運動員服用禁藥的舉國體制。
禁藥在競技層面的加持效果，一方面有利某些國家爭逐獎牌、提高威望，另一方面有利個人藉著爭勝提升商業影響力。中俄都會反駁，即便兩國選手無疑擺脫不了服用禁藥的嫌疑，只是服用禁藥並非舉國體制所獨有。根據世界反禁藥組織（WADA）統計2017年各國違禁案例，俄羅斯、中國均榜上有名，分別以82及62宗個案位列第5及6位，但位居榜首的是意大利（案例達171宗），緊隨其後的是法國和美國。
或許有人反駁，用禁藥問題針對中俄，豈不是雙重標準嗎？
但我們切不可忘記，歷史上多宗運動員群體服藥事件，皆發生在舉國體制（不只中國、蘇聯，還有東德等等），這一點是連曾經在上述國家體制任職的內部人士均承認的事實。況且，西方國家如美國、澳洲，同樣出現禁藥問題。只是在藥檢問題上，相關管理機構倒公開證實涉事運動員服藥歷史，而公共輿論亦會檢視反禁藥機構的檢測成效（例如2016年英國單車隊被調查禁藥案），最終指向運動員自身所為，無關國家，看來較涉及舉國體制的禁藥事故，沒那麼「邪惡」。
中俄批評西方國家對禁藥問題的批評，已上升至意識形態和政治層面。上述尷尬，似乎是舉國體制不可避免的。
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