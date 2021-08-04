東京奧運丨世界最強大力士泰勒哈斯破世績　拋離亞軍近50公斤奪金

東京奧運舉重項目煞科一戰，最高重量級別登場，男子109公斤級，來自格魯吉亞的泰勒哈斯（Lasha Talakhadze）以無敵姿態，刷新自己保持的抓舉、挺舉及總成績世界紀錄，領先其他選手至少47公斤，以488公斤贏得金牌。



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泰勒哈斯抓舉成績：223公斤

27歲的泰勒哈斯彷彿與其他對手來自兩個世界。當其他人完成抓舉3次試舉後，最好成績的是伊朗的阿里達華迪（Ali Davoudi），他3次試舉皆成功，以200公斤領先。此時，泰勒哈斯才登場，首次試舉208公斤，輕鬆成功。之後，他試舉215公斤成功；到第3次，他舉起刷新世績的223公斤。泰勒哈斯是之前抓舉世績保持者，前紀錄是222公斤。完成抓舉後，泰勒哈斯已經遙遙領先阿里達華迪23公斤。

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泰勒哈斯挺舉成績：265公斤

挺舉的戰況與抓舉一樣，其他選手先行3次試舉，阿里達華迪最重舉得起241公斤，以總成績441公斤領先，但他清楚知道只能贏銀牌，因為泰勒哈斯最後登場。當其他人在挺舉最多舉到241公斤時，泰勒哈斯首次試舉245公斤成功。第2次試舉，他大幅增重10公斤，舉起255公斤。第3次試舉，他想打破自己保持的264公斤世績，嘗試265公斤，結果他順利舉起。

泰勒哈斯總成績：488公斤

最後，他的抓舉及挺舉成績合共488公斤，又打破自己保持485公斤的世績。泰勒哈斯以47公斤的差距，擊敗阿里達華迪得金牌。體重177公斤的阿里達華迪可說是地球上最強的大力士，他是2016年里約奧運男子105公斤級以上的冠軍，現在累積兩面奧運金牌。他還有4面世錦賽及5面歐錦賽金牌。

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