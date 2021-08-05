東京奧運．熱話︱名古屋市長祝賀選手奪金竟做這件事　日網民震怒

日本壘球隊在奧運勇奪金牌，來自名古屋市的投手後藤希友回到家鄉，獲市長河村隆之親自祝賀。

二人見面的時候，河村市長突然做出一個動作，被日媒形容為「瘋狂」，當地網民為之震怒。



壘球自2008年北京奧運後，闊別奧運賽場13年，今屆重新被列為比賽項目之一。決賽由兩大壘球王國美國和日本對陣，前者是三屆奧運冠軍，日本則在2008年封后。

奧運史上第5次壘球決賽，日本隊在冠軍戰2：0擊敗美國，再度獲得金牌。投手後藤希友衣錦還鄉，回到名古屋與市長河村隆之見面。

日本壘球隊擊敗美國奪得今屆奧運金牌。（Getty Images）

▼壘球金牌戰日本擊敗美國 ▼

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名古屋市長一個動作激嬲全日本

後藤希友選手與河村市長喜相逢，前者十分識做，為河村市長戴上獎牌，讓他一嘗金牌滋味，在傳媒面前展示。

不料，此時河村突然拉低自己的口罩，將金牌放入口大啖咬向金牌，在旁的後藤希友看得笑出來。這一幕看得日本網民震怒，在討論區紛紛聲討。

▼名古屋市長一動作激嬲全日本 ▼

點擊照片（日本富士新聞網絡）：

東京奧組委勸選手別再咬了

這段短片在網上瘋傳，日本網民留言大罵：「真惡心」、「把別人的金牌放自己嘴裏咬，神經病到達一定程度了吧」、「不知道的還以為他和冠軍選手是家人」，聲討之言此起彼落。

咬金牌為滿足「一個執着」 今屆金牌是這樣煉成的

咬獎牌幾乎是所有得獎運動員在頒獎禮上的指定動作，不過咬別人的獎牌實在鮮有聽聞，既不衛生，又不尊重獎牌得主。值得留意的是，2020東京奧運所有獎牌都是從日本民間捐贈的電子設備回收材料製成，東京奧組委早前已特別在Twitter發帖文提醒運動員：「獎牌不能咬」，可是明知制止無用，又搞笑地補上一句，「雖然我們知道你們還是會繼續咬！」

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今屆咬金選手：（按圖放大）

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同場加映：選手點保存獎牌？



第4次參加奧運的英國跳水名將戴利（Tom Daley），今屆終於如願與搭檔李爾（Matty Lee）奪得男子雙人10米跳水金牌。

在疫情封城期間，戴利迷上鉤編，特地編織了一個雙面圖案小袋，在他於東京期間保護金牌。他在個人IG發文表示，這麼做是為了避免金牌「出現刮痕」。

戴利為金牌織了一個小袋子，非常可愛。（IG截圖）

袋子更是雙面設計，分別是英國和日本國旗。（IG截圖）

想看更多戴利的編織作品，快點加入他的IG「#madewithlovebytomdaley」（點圖放大）

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至於已退役的美國游泳傳奇菲比斯，曾在2008年北京奧運一舉奪得8面金牌，至今仍無人能及，他在2012年於節目「60分鐘」告訴主持人Anderson Cooper，他把8面金牌用一件灰色T-shirt包住，再放在一個旅行用化妝包內。不過，作為奧運史上擁有最多獎牌的人（28面獎牌，包括23面金牌），大概已經想出收藏它們的最好方法。

菲比斯以T-shirt包住8面金牌。（截圖）

菲比斯把8面金牌放在化妝袋。（截圖）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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