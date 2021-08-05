東京奧運．滑板｜18歲澳洲選手超高分奪金　攝影師飛來橫禍遇襲

東京奧運新增設的滑板項目，觀賞性十足，周三（4日）上演的女子公園賽展示「友誼第一，比賽第二」的一面。今日舉行男子公園賽，同樣十分精彩，澳洲選手帕馬拿下超高分奪金，同場加映攝影師受襲事件。



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滑板登陸奧運舞台，首度亮相大舞台，令不少體育迷留下深刻印象，其中早日上演的女子公園賽，一眾年輕小將包括布朗（Sky Brown）及開心那（Konona Hiraki）展示運動場上有愛的一面。

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日本選手四十住櫻在女子公園賽拿下60.09分，足夠奪走金牌。男子公園賽則展現滑板賽的另一面，動作遠超女子組賽事。8名打入決賽的選手中，巴西與澳洲佔據其中5個席位。

澳洲的帕馬（Keegan Palmer）首輪登場即施下馬威，勇奪94.04分。這名18歲的澳洲「板仔」，最後一輪再度發威，再度刷新紀錄，取得全日最高的95.83分，亦是唯一一名選手突破90大關，金牌實至名歸。巴西的柏度巴路士（Pedro Barros）及祖利歐（Cory Juneau）難望其項背，最終分別獲得銀﹑銅牌。

帕馬決賽兩度突破90大關，他也表示難以置信。（Getty Images）

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男子公園賽同樣充滿歡樂，一眾選手自拍留念。（Getty Images）

攝影師的「工業意外」

大家在電視直播看到精彩的滑板賽事，全靠一眾現場攝影師的功勞，原來這份工作亦有風險。澳洲選手活利（Kieran Woolley）在槓上滑行時，稍稍失去平衡，跌落平台，恰巧撞向附近的攝影師。

專心工作的攝影師，無端端硬接一招變成受害者，被撞至向後跌，連帽子都甩埋。活利不慎「炒車」，突然不知所措，隨即落板慰問攝影師，「Okay？」舉出一隻姆指，攝影師伸出拳頭回應，示意人無事。

攝影師硬接一招，發生意外慘變受害者。（Getty Images）

Australia's Kieran Woolley ending his run with the rare and difficult back side cameraman-bonk. pic.twitter.com/jxjQ35F4OC — Kevin Michie (@KevinMichie) August 5, 2021

【平均15歲以下的女子公園賽頒獎台】

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【英國布朗妹妹勇奪銅牌】