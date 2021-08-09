東京奧運．場地單車｜荷蘭車手首奪競輪金牌　場外曾鬥最可怕對手

單車，可能是最「搵命搏」的運動，不論公路或場地，就算經歷大炒車，傷痕累累，也只是小菜一碟，隔日照常出戰。

東京奧運女子競輪賽（又稱凱林賽），荷蘭車手柏列絲賓妮絲奪金而回。金牌背後，她曾經面對的「對手」，比起單車場的強敵更難應付，這面獎牌得來不易。



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日本伊豆單車館內，場地單車舉行得如火如荼，周四（5日）上演女子競輪賽，香港獎牌希望之一的「牛下女車神」李慧詩準決賽憾負，轉戰名次賽，最終以第8名完成賽事，無緣獎牌。

加拿大及烏克蘭各兩人，加上荷蘭的布拉斯賓寧絲（Shanne Braspennincx）及新西蘭的安祖絲（Ellesse Andrews）躋身決賽。即使加﹑烏兩國有隊友，皆未能合力拿下金牌，布拉斯賓寧絲最後一圈爆出首名衝線，安祖絲緊隨其後，分別贏得金﹑銀牌。

布拉斯賓寧絲力克一眾強手，揚威女子競輪賽。（Getty Images）

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場地單車速度高﹑意外多，與李慧詩半準決賽同組的英國馬真特（Katy Marchant）及荷蘭雲莉辛（Laurine van Riessen）高速炒車未能完成，布拉斯賓寧絲的隊友更被送院接受進一步檢查。

而對於布拉斯賓寧絲來說，這5年的經歷遠遠超越皮肉之痛。

布拉斯賓寧絲在爭先賽8強鬥德國的軒絲；她最終落入名次賽得第7名。（Getty Images）

曾面對比皮外傷更可怕的「對手」

2015年2月，布拉斯賓寧絲勇奪世錦賽競輪銀牌，是她由公路賽轉戰場地單車後的首個大賽獎牌，正好為她注入一枝強心針，備戰里約奧運衝擊獎牌。

世事未如人意，布拉斯賓寧絲在美國科羅拉多出戰時，身體出現狀況，感到心口翳悶，但她如常出賽並如常打入決賽。該賽事在海拔2200米的單車場舉行，她以為與高海拔有關，嘗試躺平以氧氣罩呼吸，惟依然未有好轉，使她一度以為自己是「爆肺」或其他問題。

布拉斯賓寧絲這面世錦賽銀牌，為她注入一枝強心針。（資料圖片／Getty Images）

作為一個頂級運動員，作息定時﹑均衡飲食﹑沒有不良習慣，疾病理應不會找上門。不過，心口翳悶的情況持續，當年24歲的布拉斯賓寧絲決定求醫，發現她患有心臟病，右邊冠狀動脈99%閉塞，需要立即動俗稱「搭橋」的心臟血管繞道手術，至今亦要服用薄血丸及膽固醇藥。

布拉斯賓寧絲上屆以替補身份參加里約奧運。（Instagram截圖）

頑疾突襲，布拉斯賓寧絲的單車生涯能否延續是個謎，她當然不希望就此放棄，這名荷蘭車手手術後休養一個月，苦等半年後，醫生終於開綠燈讓她再度投入訓練。

原先目標放在里約奧運，經歷一場大病過後，只能以替補身份入選，未能參與擅長的競輪賽及爭先賽，最接近的距離觀賞隊友麗莉（Elis Ligtlee）奪金。

麗莉里約奧運奪金，布拉斯賓寧絲只能做最接距離的觀眾。（資料圖片／Getty Images）

當布拉斯賓寧絲得知自己患上心臟病後，她也認為自己單車生涯就此完結，更遑論再登奧運舞台。相隔5年後，這名荷蘭車手終於一嘗出戰奧運滋味，不再替人高興，親身上陣為荷蘭衛冕競輪賽金牌。

布拉斯賓寧絲終踏奧運舞台，並一戰奪金。（Getty Images）

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