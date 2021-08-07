東京奧運｜女子全馬為避暑突提早起跑　日本跑手被驚醒失眠等天光

東京奧運進入尾聲，重頭戲陸續上演。為避暑而移師札幌舉行的女子馬拉松，成為肯尼亞跑手天下。

賽前大熱門、世界紀錄保持者歌絲姬與隊友謝普捷捷，近乎由頭鬥到尾，在最後兩公里決出勝負。濕熱天氣下，跑手明顯影響發揮受影響。東道主跑手更被突發安排，「搞到無覺好瞓」。



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賽事因組委考慮天氣，提早一小時開賽，在當地時間清晨6時於北海道札幌大通公園起步。當時天氣為攝氏25度，濕度84%，天氣少雲，可知體感溫度更熱。謝普捷捷（Peres Jepchirchir）與歌絲姬（Brigid Kosgei）在開賽起一直守在領先群。

賽事提早於6時舉行，主辦單位稱為了避暑。（路透社）

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10名領先跑手以1小時15分14秒完成半程，當中包括上述兩位「肯尼亞孖寶」、美國代表施度（Molly Seidel）、日本現役最快全馬跑手一山麻緒、去年東京馬拉松冠軍莎彼德（Lonah Chemtai Salpeter）等。而88名跑手中，此時已有6人退出。

札幌大街上，不少市民為跑手打氣。（Getty Images）

2016及去年半馬世界賽冠軍謝普捷捷半程後保持領先，踏入30公里後，肯尼亞孖寶明顯加速，力求「扯爆」對手。謝普捷捷全程守在領先集團，按其每5公里計，30-35公里耗時16分54秒，不僅為全程最快一節，亦較上一節快近1分鐘。而領先集團逐漸縮少，以2小時2 分58秒通過35公里處，只餘5人爭逐，包括謝普捷捷、歌絲姬、施度、莎彼德，以及巴林代表、2019年港馬亞軍珍芭（Eunice Chebichii Chumba）。

賽事提早舉行，仍然炎熱，歌絲姬要用冰敷頭降溫。（路透社）

決戰階段，珍芭率先跟不止，肯尼亞孖寶在38公里前透出，形成單打獨鬥之局，謝普捷捷一直帶前，歌絲姬緊隨其後。三、四位的爭持早已完結。莎彼德本來領先，突然於38公里停下，似乎腳部受傷。施度隨即反先，嘗試追近肯尼亞孖寶，但只能「見到車尾燈」。

謝普捷捷末段爆贏同鄉，稱霸女子馬拉松。（Getty Images）

謝普捷捷終於在越過40公里後發力擺脫歌絲姬，率先過終點，時間為2小時27分20秒，歌絲姬慢16秒得銀牌，施度慢再慢10秒得銅牌。

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謝普捷捷（左起）、歌絲姬與施度，分奪冠、亞、季軍。她們分別穿adidas、NIKE和PUMA。（路透社）

莎彼德最後只能勉強完成，跌至66位。埃塞俄比亞的迪里積（Roza DEREJE），及白羅斯的瑪素朗拿姬（Volha Mazuronak），分別從後追趕，得四、五名，後者在里約奧運全馬亦得第五，並於2019年參加香港馬拉松得女子組冠軍。亞洲選手中最佳為第7名的珍芭，日本的一山麻緒得第8，兩人未能跑出本季最佳時間。另外兩名日本選手，鈴木亞由子及前田穗南，分別得19及33名。而88名跑手中，最終有15人提早畢業。

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瑪素朗拿姬（右）曾奪得2019年港馬冠軍，今戰力追至第5。（路透社）

謝普捷捷近年主攻半馬距離賽事，據國際田聯紀錄， 19年至今每年有一次全馬紀錄，日本可算福地，19年攻下埼玉國際馬拉松，去年西班牙華倫西亞馬拉松以個人最佳成績2小時17分16秒掄元。

一山麻緒成為日本最佳名次選手，得第8，賽後坦言因改變開賽時間而失眠。（路透社）

組委指考慮天氣而提早開賽，殺選手措手不及。一山及後稱昨晚7時就寢，睡夢中突被職員叫醒，通知她提早起跑，言談間難掩怨氣，「兩星期前為了準備7時起步，開始調整生活作息。昨晚被驚醒，徹夜睡不到」。至於明天閉幕日舉行的男子馬拉松，將按原定計劃於早上7時展開，將是日本名將大迫傑的退役戰。

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女子馬拉松三甲先接受花束和毛公仔，獎牌將於明天閉幕禮，在東京新國立競技場頒獎。（路透社）

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