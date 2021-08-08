東京奧運｜日本攀石女王一期一會　逆轉年齡終極一攀感動告別

運動攀登首次亮相奧運，成為東奧後半部分一大焦點。三、四點支撐整個身體，凌空飛躍再抓緊幾厘米支持位，令人歎為觀止。

女子個人全能賽最後一位選手從石牆跌下，金、銀、銅牌塵埃落定，紀念賽事圓滿結束，紀念日本攀石女王野口啓代競技生涯結束。

一眾後輩，甚至小妹妹環伺下，決賽唯一超過「三張」戰至最後一刻得到銅牌，心滿意足。



東奧運動攀登賽制中，8名決賽選手要完成速度（Speed）、抱石（Bouldering）及難度（Lead）賽，每回合按排名得1至8分，三組得分相乘，總分少者勝。如此賽制，因為此項目今屆只有男、女子金牌各一面，於是把速度與難度合成一項。野口精於難度，不擅速度，為了一生一次奧運，不得不苦練。

運動攀登美女雲集 可能是今屆平均顏值最高項目

台場的獨角獸高達前，蜘蛛女恍如忍者，快速攀登著。（路透社）

女子全能賽速度攀登aka獨角獸的女朋友（按圖放大）

怕生怕羞 見樹即生

攀登女王前身不外乎是「蜘蛛女」。肢體蛻變成爪，開始飛簷走壁，緣於唸小五時的家庭旅行。野口性格害羞怕生，卻見樹即生，在關島看見攀石牆，立刻活躍起來。父親健司看在眼中，想女兒所想，每周駕車半小時到附近攀登設施練習。一年過去，野口小學還未畢業，奪得全日本青年賽冠軍，「記不起什麼賽事了，只記得勝利快感」。

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為了針對賽制，野口啓代苦練速度攀登，成為奪牌關鍵。（路透社）

牛舍育成 荒地裏攀上世界舞台

健司眼見女兒喜歡「擒高擒低」，送這位全國攀石冠軍一份升中禮物。野口家經營牧場，把一家牛舍改建為攀石場，減少交通時間，換來親子時間。這裏成為「蜘蛛女孩」的遊樂場，每天放學回家都練習，牛舍原址把日本冠軍練成世界選手。踏入高中，野口已經奔向世界。2005年，野口高中一年級參加世界賽，躋身決賽，在難度賽中得到季軍。「運動攀登」這組字，此刻在日本，仍然太冷門。學校早會上公布她的成績，同學問「啓代，你玩什麼啊？」

到底練習多久，才可以如此固定在牆上？（路透社）

女子全能賽—抱石（按圖放大）

女王孤獨上路 開拓時代

成為女王的路，很孤獨。獨自上路，還要走在荒漠，無人幫忙，除了扶他上路的至親。已是世界級選手，但出外比賽毫無贊助，全靠自己，「打工掙旅費，還不夠就向父親求助。而且，那陣子英語不靈光，申請出賽那些手續，比出賽更難」。父親的支持，不限於物質。「讀書定全職」不只香港運動員面對，野口亦然。高中畢業，冷門運動未受重視，有能力又應否全職投入？迷惑中的蜘蛛女，得到父親一句話，「現在不試，將來沒機會」。終於，野口在大學一年級首次贏得世界盃抱石賽冠軍，回國後下定決心退學，「因為我只想攀石」。

野口啓代（右）得到銅牌，光榮告別，與銀牌的野中生萌（左）及金牌得主嘉妮比莉特（中）。（Getty Images）

日本為野口冠上「運動攀登女王」名號，含着對其輝煌戰績的敬意，更甚者是開拓未來。一個人上路，多年來拿下多個世界盃分站冠軍，4次成為總冠軍，令運動在國內興起。攀石場就在左近，後起之秀漸漸崛起，更獲納入東京奧運項目。

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拓荒者令運動攀登「落地」，後起之秀陸續出現，例如今回得銀牌的野中生萌。（路透社）

千載難逢的機會，進入生涯黃昏的野口，終於等到。得知賽制考驗速度與解題能力，18年起苦練弱項速度攀登，三年間從12秒左右，提升東奧速度資格賽的8秒23。可是，「一期一會」的機會，卻幾乎溜走。

女王爭獎牌沒退路，晩上的難度賽憑意志力拼。（路透社）

女子全能賽—難度賽（按圖放大）

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「一期一會」的機會 畢生意志終極逆轉

「其實滿意速度的排名，但抱石是我最拿手的項目，3組題目竟然無一到頂，很灰心」，野口賽後說道，「難度賽是我最後一攀了，體力到極限，就靠意志向上衝吧」。完成首兩項之後，32歲的野口總分排第六，迎接生涯最後、最重要一攀。

第4位上陣，野口用盡手腳與軀體，還有練到沒有指紋的手指，以及長年抓石以致圓鈍的腳趾，一塊一塊向上拆解，以反地心吸力的形體越過隆起斜面。右手觸到第29號石，雙臂雙腿力已盡，想靠雙腳再彈一下，用左手抓住30號，已無能為力。高貴地隨引力躍下，輕輕著地，眼眶微濕，向台下各隊伍的職員告別。

決賽中最年長運動員，體力回復按理較年輕一輩慢一點。為了銅牌，憑「根性」撐下去。（路透社）

4ｘ4ｘ4 全能明證

女王完成最後一攀，隨着最後出場的17歲韓國少女徐采鉉，未能突破斯洛文尼亞代表、世界冠軍嘉妮比莉特（Janja Garnbret）的37號石，成績作實。野口在三組均得4分，合計64分，跟波蘭選手米洛絲拉芙（Aleksandra MIROSLAW）相同。野口其中兩項細分較佳，正是抱石和難度逆轉，憑「中庸之道」壓過速度賽破世界紀錄得第一的米洛斯拉芙，得到銅牌。

其實，那不該叫中庸，該叫全能。

攀石運動員的雙手，經過努力，失去指紋。（IG@noguchi_akiyo）

攀石女王退出競技世界，蜘蛛爪上的指紋會緩緩重現，可以用到智能手機，洗髮時不再怕被頭髮刺痛。減少練習強度，毋須再用盡腳掌每部份，夏天不用再擔心穿涼鞋不好看。從台場的獨角獸高達眼前，降落到地上，野口啓代的前路未有多想，「該會是運動攀登的工作吧」。

攀石女王，感謝。（路透社）

攀石女王的生活點滴，離不開攀登（按圖放大）

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