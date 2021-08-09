東京奧運︱中華台北奇蹟與觸動之旅　史上最佳成績衝線創里程碑

東京奧運正式落幕，中華台北隊今屆共獲2金4銀6銅，創下史上最佳成績。代表團在羽毛球、高爾夫球、柔道等勇奪首面獎牌，帶來不少驚喜時刻。

而羽毛球一姐戴資穎三戰奧運，卻無緣摘金留下遺憾，賽後獲對手安慰落淚，無不教港人留下深刻回憶。



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中華台北過去14次參加奧運，取得4金6銀14銅，在2000年悉尼及2004雅典奧運都有最多5面獎牌落袋；2004年更是首度奪金。

代表團今屆在18個項目中取得68個資格，結果一口氣已拿下過去獎牌總數的一半，共得2金4銀6銅創下史上最佳成績。中華台北在獎牌榜最終排第34、屬亞洲第6高，僅次於中、日、韓、伊朗及烏茲別克。

12面獎牌之中，中華台北更在6個項目改寫歷史，包括羽毛球、柔道、體操、高爾夫球、拳擊及空手道，都是首度奪牌，是極重要的里程碑。

中華台北代表團今屆創下不少歷史。（Getty Images）

回顧最初，其實中華台北在今屆奧運展開之前已「甩碌」，羽毛球「一姐」戴資穎搭經濟艙前往東京，當局被指違反讓運動員坐商務艙的承諾，使蔡英文也要親自「拆彈」發文致歉。

戴資穎上機才知坐經濟艙 蔡英文急忙發文親自拆彈

今屆首面獎牌：

不過運動員似乎未有受事件影響，23歲「柔道男神」楊勇緯在開閉第二日就在男子柔道60公斤級摘銀，打破該代表團奧運史上最快奪牌紀錄。他在頒獎台上的一個動作，更令自己一夜間成為日本「網絡偶像」。

中華台北男神楊勇緯一夜爆紅 真性情打動日本人

口罩蓋不住俊臉，往後舉動令日本網民瘋狂。（Getty Images）

楊勇緯部分「勾魂」照（按圖放大）

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今屆第一金：

而「舉重女神」郭婞淳之後更為中華台北贏得今屆首金，她於女子59公斤級以無敵姿態，拋離亞軍19公斤贏得冠軍。這名阿美族單親家庭成長的女生，最後一舉雖未能刷新世界紀錄，但倒地時卻笑容滿臉，照片頓成熱話。

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郭婞淳在挺舉最後一次試舉141公斤，嘗試破世界紀錄，但未能成功。（路透社）

【舉重以外的郭婞淳（按圖放大）】

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今屆第二金：

中華台北今屆亦不乏熱血畫面，中學已相識的羽毛球男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋，3年前才開始拍檔，他們首度合作征奧，分組賽首戰即敗予印度拍檔。惟最終在低開高走下，決賽直落兩局擊敗中國的「雙塔組合」李俊慧／劉雨辰，贏得中華台北歷史上首塊羽毛球金牌。

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一個賭博決定成就歷史 中華台北男雙金牌屬於三個人

李洋躺在地上慶祝。（Getty Images）

【「麟洋配」贏決賽後激情慶祝】

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戴資穎留憾爆哭

這面金牌也為被視為奪金希望的戴資穎釋放壓力，世界排名第一的她生涯第三度參加奧運，終如願踏上頒獎台。可是她在羽毛球女單決賽不敵中國的陳雨菲，遺憾摘銀。戴資穎賽後更透露，落敗後獲印度球手仙杜安慰時爆哭，故事令人感動，又感唏噓。

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戴資穎女單決賽落敗未能圓夢 過來人真誠鼓勵令她爆

戴資穎未能奪金，留下遺憾。（Getty Images）

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零的突破：

高爾夫球男將潘政琮則上演「史詩級逆轉」劇本，他在首日賽事後排尾3，卻於最後一日打出低標準8桿，總成績追至並列第三，再在附加洞淘汰前世界一哥麥伊萊（Rory Mcllroy），收穫銅牌，成為首位亞洲奧運高爾夫球獎牌得主。

值得一提的是，潘政琮的球僮正是其妻子，兩人合作無間，老婆每天曬着背起沉重球袋相陪，助丈夫放鬆心情。完賽後兩人輕輕一吻，勝過萬語千言。

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潘政琮老婆林盈君跟到東京做球僮，陪丈夫落場。（IG@ctpan63）

潘政琮賽後跟老婆溫馨慶祝的精彩一刻：

至於「鞍馬王子」李智凱，故事更可歌可泣。這名男生2005年出現在導演林育賢的紀錄片《翻滾吧！男孩》中，接受主角體操教練林育信指導。

當年只是一名學生的他留下一句「夢想要去奧運」的對白，沒料到16年後卻成真。他最終更在男子鞍馬贏得銀牌，是台灣史上首面體操獎牌，恩師林育信送上最佳禮物。

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李智凱創下歷史，勇奪中華台北史上首面體操獎牌。（Getty Images）

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最後，兩名女將黃筱雯及文姿云，也分別於拳擊跟空手道創下歷史，取得中華台北在兩個項目中「零的突破」。雖然中華台北在獎牌榜的排名並不是歷史最佳，他們2004年雅典奧運曾排第31名，但今屆表現相信最教人驚喜既感動。

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不過下屆巴黎奧運將刪除空手道項目，下屆拳擊賽事量級也將從男子8個、女子5個改成男子7個、女子6個。

而被視為中華台北「獎牌重點」的舉重也面臨瘦身。他們在此項目已連續4屆有金牌落袋，但巴黎奧運將把舉重項目從原本男、女各7個重量級縮減至5個。所以中華台北今屆佳績能否延續至下屆，有待觀察。