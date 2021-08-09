東京奧運｜香港三大電視台鬥法　開電視贏評述ViuTV兩方面遭劣評

東京奧運由特區政府出資購買轉播權，再交給本地3間免費及兩間收費電視台播放。無綫TVB、ViuTV及NowTV、開電視及有線電視3大集團各施各法，在過去兩個多星期出盡渾身解數，希望做好奧運直播，吸引最多的觀眾。

如今奧運完結，一起回顧哪間電視台表現最佳？



▶▶▶回顧2020東京奧運 重溫焦點戰果和運動員故事

開電視及有線在今屆奧運贏盡口碑，首個搶鏡位是7月26日晚，張家朗在男子個人花劍為香港贏得史上第二面金牌後，他們安排香港首位金牌得主「風之后」李麗珊與張家朗透過視像連線聊天。

張家朗奪金後，接受李麗珊的訪問。香港兩代金牌得主對談，可說是歷史性的訪問。（香港開電視Facebook）

兩代奧運冠軍對談，畫面已經很震撼，完勝其餘兩台的部署，兩人更爆出金句；李麗珊說：「多謝你，我哋等咗呢個金牌25年。」張家朗回應：「你攞金牌嗰陣，我都未出世。」「珊珊」大讚家朗淡定冷靜，問他有什麼心得時，後者說：「可能我怕醜啫」，既溫馨又搞笑。訪問完成後，「珊珊」又講述她對香港體育發展的看法，認為不應只着眼得到獎牌的個別運動，引領觀眾思考。

兩代香港金牌得主對談 劍神淡定連李麗珊也欣賞

李麗珊的賽後訪問相當高質素，當然包括這段訪問滑浪風帆師妹陳晞文的片段。（香港開電視Facebook）

李麗珊在1996年阿特蘭大奧運為香港贏得史上首金，退役後專注家庭，近年甚少現身媒體之上。不過開電視及有線今屆邀得李麗珊出山擔任評述嘉賓，長期主持節目，相當厲害！雖然各台都有訪問奪牌運動員的環節，但由李麗珊這位香港奧運首金得主，訪問今屆現役運動員，本身已經很有話題性，例如在煞科日，她又視像連線剛贏得銅牌的李慧詩，而且作為退役運動員，李麗珊的提問亦有質素及有深度。

李麗珊訪問贏得銅牌的李慧詩。（香港開電視Facebook）

除了訪問運動員，李麗珊及丈夫黃德森還會評述滑浪風帆比賽，令觀眾更易明白比賽的場面以及一些滑浪風帆選手背後的辛酸逸事。開電視及有線基本上以全專業陣容去旁述奧運，不是資深的體育評述員，就是邀請到一些相關項目的現役、退役運動員或教練。

論嘉賓級數，開電視及有線似乎比其餘兩台高，李麗珊之外，開電視還邀請到「亞洲車神」黃金寶講單車，排球更有前國手孫玥，羽毛球亦有亞運銀牌葉姵延，還有江忞懿評述游泳等。

開電視邀請到何詩蓓入大學前的游泳教練們一起觀賽及分享。（香港開電視Facebook）

在何詩蓓游決賽的晚上，開電視及有線更很有誠意地，邀請到她由4歲到入大學前的多位游泳教練上來分享。嘉賓以外，評述員劉舜文亦令觀眾驚喜，以為他只擅於足球評述，想不到冷門項目如摔跤也講得生動活潑，知識和趣味兼備，令節目生色不少，大獲好評。

東京奧運開始前，開電視及有線的綽頭最少，公眾對它們期望亦較低。不過比賽開始下來，相對另外兩大台各有不足之下，他們憑專業性和嘉賓級數，反而讓觀眾驚喜最大，贏盡掌聲，收視亦報捷。

李麗珊（右）加黃金寶（左）的評述陣容。（香港開電視Facebook）

無綫TVB的評述通常由藝人、體育主持及專家主持組成，若論專業，比有線稍為遜色。在張家朗奪金當晚，更爆出藝人主持陳約臨「表白式」採訪的鬧劇，現場向張家朗說「我好鍾意你啊點算」，又表示要改口叫他「金家朗」，還強行代表香港市民向他送上飛吻，引來全港網民劣評如潮。

陳約臨迷妹上身訪問張家朗被鬧爆：香港市民叫我畀個飛吻你

陳約臨為訪問張家朗道歉：對自己欠專業的表現深感懊悔

陳約臨訪問張家朗的問題及表現引起爭議，她之後道歉。（影片截圖）

之後全靠港隊一代游泳名將方力申採訪何詩蓓時的技術性問題，獲得廣泛讚賞，才為無綫加回一點分數。可惜好景不常，之後又發生吳業坤與周奕瑋叫停划艇運動員洪詠甄後，又跟對方說：「無嘢喇，你走啦」，被市民狠批沒有禮貌，毫不尊重對方。

吳業坤步陳約臨後塵出醜 叫停港隊划艇代表再叫人走

陳約臨（Kelly）訪問時問張家朗「食過乜嘢？」之餘，又話「我好鍾意你，點算？」，即被網民鬧爆。（影片截圖）

比起有線及開電視，無綫加上myTV SUPER勝在頻道夠多，尤其myTV SUPER的頁面以運動項目來分類，適合喜歡看小眾運動的朋友。

myTV SUPER的重溫功能也做得最好，直播完之後會按比賽項目分類，十分方便翻看。如果看直播及港隊比賽，開電視及有線是首選，如果想重溫個別項目，myTV SUPER則是最佳。

吳業坤與周奕瑋叫停人，再叫人走。（影片截圖）

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那麼ViuTV及NowTV呢？可能他們以前未試過播奧運，不少地方出現問題，遭網民抨擊。

最大問題的是，他們有時會錄播或者延播比賽，但觀眾以為是直播，當觀眾發現觀看的比賽原來早已完場，難免不滿。漸漸地，觀眾都不知道ViuTV播的是直播還是重播。

此外，ViuTV有時會在不適當的時間去廣告，或者轉換比賽直播畫面，令觀眾錯過一些精彩畫面，亦是有待改善的地方。

東京奧運落幕，最終獎牌榜排名；只列前10名、香港及中華台北。（01美術製圖）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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