【法甲】美斯加盟後首節操練笑容滿臉　麥巴比：歡迎來到巴黎

阿根廷球王美斯加盟巴黎聖日耳門後，出席首課球隊訓練，看來美斯心情不錯，滿面笑容。初來乍到，首日辦工，必然與一眾新同事打招呼，當美斯與麥巴比碰頭時，二人攬頭攬頸，狀甚親密，惟這名法國球星的真正想法，只得他自己知曉。



美斯效力巴塞隆拿逾20年，如今披上巴黎聖日耳門的球衣，感覺就是有點違和。這名阿根廷球王穿上PSG的訓練球衣，出席球隊首節操節，與尼馬﹑麥巴比及迪馬利亞等隊友練波。從PSG上載的照片中，美斯掛上笑容，頗為享受與新隊友們共事。

美斯參與首節訓練，臉上掛着笑容。（PSG Twitter截圖）

雖則美斯新加盟大巴黎，陣中如尼馬﹑迪馬利亞﹑柏利迪斯（Leandro Paredes）及莫路伊卡迪等，也曾經與美斯做隊友，相信適應不成問題。美斯首日正式開工，碰見前線新拍檔麥巴比，二人見面立即來一個友誼的擁抱，及後更在社交網站發文，「歡迎來到巴黎，里奧（Leo）」

巴黎聖日耳門將在周六（14日）深夜主場迎戰斯特拉斯堡，美斯會否首度登場將會是今仗的焦點。

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麥巴比與美斯碰面，即送對方一個擁抱。（PSG Twitter截圖）

前線夢幻組合 麥巴比都有隱憂？

巴黎聖日耳門今夏新簽粒粒皆星，悉數也是免簽，不花一文轉會費便羅致一眾超級球星，令球隊陣容再「升呢」，甚至比打機更屈機。麥巴比曾說過要一支有競爭力的球隊，PSG會長艾卡利法使命必達，如今大巴黎變成「巨巴黎」，更豪言麥巴比「搵唔到理由點解要走」。

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的而且確，與美斯及尼馬前線搭檔，夢寐以求，不過意大利《米蘭體育報》透露麥巴比依然有顧慮，他擔心與兩大巨星合作，他只能活在二人的陰影下，並直言麥巴比將在周一公布自己的未來動向。

麥巴比與巴黎聖日耳門的合約將在明年夏天屆滿，一旦宣布不續約的話，皇馬有望免費簽入這名法國球星。

人工嚇死人的PSG陣容。（01美術製圖）

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