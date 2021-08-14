【英超】賓福特揭幕戰爆冷奏凱　球迷開心到喊　大合唱披頭四名曲

1946/47球季，賓福特以一球不敵阿仙奴降班，暫別頂級聯賽，一別就是74年。這支倫敦「蜜蜂兵團」再度亮相大舞台，巧合地再遇兵工廠，並爆冷以兩球擊敗對手，旗開得勝，或許這名88歲的賓福特老球迷是最高興的一個。



擺脫附加賽魔咒，賓福特闊別英格蘭頂級聯賽接近3/4世紀後，今季首度踏足英超賽場。揭幕戰與阿仙奴合演「倫敦打吡」，由沙治卡洛斯（Sergi CANOS）及基斯甸洛加特（Christian NORGAARD）上﹑下半場各建一功，爆冷兩球淨勝阿仙奴，取得英超首場勝仗。

阿仙奴殘陣首戰失利 升班馬賓福特苦等74年體驗夢幻之夜

英超登場，旗開得勝，加上久違的全場爆滿，賓福特在場近15000名球迷陷入瘋狂，賽後大合唱披頭四（The Beatles）的名曲《Hey Jude》，更有球迷感動落淚。賓福特主帥湯馬士法蘭（Thomas Frank）盛讚「第12人」的表現，「球場爆滿 ，球迷創造極佳的氣氛，帶動球隊愈戰愈勇，入場觀眾都銘記今夜。」

英超重新「開門」作賽，賓福特社區球場近乎爆滿，迎接夢寐以求的英超首仗。（Getty Images）

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A Brentford fan is in tears at full-time after winning their first top-flight game for 74 years 🙏 pic.twitter.com/FE6yv9t2Z1 — Football Daily (@footballdaily) August 13, 2021

賓福特告別英格蘭頂級聯賽前的最後一仗，一球不敵阿仙奴，當年14歲的球迷貝列治（Derek Burridge）亦是座上客之一。

相隔74年，這名88歲的「爺爺級」球迷，今仗亦有現身賓福特主場，更成為傳媒追訪的焦點，場外接受多個訪問，更在有生之年見證愛隊報回一敗之仇。

賓福特射手再戰大舞台 擺脫自我質疑 紋身盛載一個信念

88歲的貝列治，今仗成為大忙人，不斷接受不同媒體訪問。（Twitter截圖）

貝列治經歷過星光熠熠的「蜜蜂兵團」﹑曾經跌至第4級別聯賽﹑經歷過9次升班附加賽失利，70多年間，不論高低起跌，貝列治依然不離不棄，與愛隊繼續同行。

支持逾3/4個世紀，貝列治直言賓福特就是他的唯一，「我是百分百的『One-Club Man』，支持的球隊就是生活的一部分，即使愛隊贏或輸，也要繼續支持下去。」向「忽然球迷」說不，貝列治才是真正球迷的典範。

主場全取3分，主帥法蘭即豎起兩隻大姆指。（路透社）

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