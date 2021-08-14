體育熱話｜福原愛任奧運旁述好感度稍升　感謝中國傳工作排到年尾

日本國民一向對「不倫」（出軌）醜聞零容忍，因出軌而形象大跌的前日本乒乓球女將福原愛，卻在擔任電視台旁述後「奇蹟」復活，工作量大增。

另一邊廂，前日本「跳水女神」馬淵優佳卻因原諒「偷食飛魚」瀨戶大也，遭到網民批鬥。



▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依舊精彩

東京奧運上周圓滿結束，在富士電視台擔任東奧乒乓球旁述的福原愛，其拋夫棄子形象卻因沉穩的旁述表現有起死回生走勢。這可歸功於富士電視台對她的信任和支持，先前已有日媒爆出富士以日薪100萬日幣（約7萬港元）聘請她擔任旁述，據電視台相關人員透露，富士還打算為她介紹新的代言，並協助推廣其乒乓球教室。

福原愛在富士電視台擔任東奧乒乓球旁述，為她爭回一點點觀眾好感。（網上圖片）

多謝中國人求反彈

32歲的福原愛雖形象插水，她回到日本工作後先是復出擔任奧運旁述，受內地傳媒訪問時更淚謝中國人支持，一句「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我」，在台日難以發展的她，積極向中國市場爭取東山再起機會。

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傳獲邀拍性感寫真

據日媒《夕刊富士》周五（13日）報道，福原愛雖然醜聞纏身，仍有不少工作主動找上門，包括擅長推出名人寫真集的出版社亦找上她，希望能拍攝寫真雜誌或全裸寫真集。惟《夕刊富士》在日本是非主流媒體，內容經常缺乏依據，因此可信度不高。

日媒《日刊現代》則指出，福原愛從小就上遍各大綜藝節目，因此在擔任東奧旁述期間，獲得電視台的支持，有傳出她正洽談多個晨間資訊節目的專訪，目前工作已排到年底。

有傳出版商看準時機邀請福原愛拍攝性感寫真。（福原愛Facebook）

福原愛樣子甜美，身材骨肉均稱。（福原愛Facebook）

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前日本跳水美女撐出軌夫遭炮轟

另一邊廂，前日本跳水女將馬淵優佳則沒那麼幸運。這名父母均是中國人的華裔跳水美女，因原諒婚後出軌的東京奧運游泳代表瀨戶大也，慘遭網民以惡毒留言洗板。馬淵優佳日前以嘉賓身分出席電視台節目，分享丈夫瀨戶大也參與奧運的近況，網民炮轟第3次出戰奧運的瀨戶大也未能取得獎牌。

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在被揭發出軌前，馬淵優佳與瀨戶大也被視為體壇天造地設的一對。（網上圖片）

其後馬淵優佳在個人Instagram上貼出自己的指甲彩繪照片，「奧運就這樣閉幕了，我的奧運會美甲也跟着閉幕（笑）。轉眼間就結束，好寂寞啊」。日本網民繼續狙擊，「我希望你在東京奧運結束後能趕快從地球消失」、「出軌丈夫未有取得獎牌，所以感到寂寞嗎」、「瀨戶大也偷食偷到失去贊助商，收入下跌才特別着急嗎」。

馬淵優佳在個人Instagram更新奧運期間的指甲彩繪照，卻引來網民在留言批評。（截圖）

馬淵優佳在2017年與瀨戶大也結婚後便淡出日本體壇，2019年雙料世錦賽冠軍的瀨戶大也，卻於去年10月被揭發「偷食」空姐，甚至不止一個對象，其愛妻形象大崩壞，贊助商解約之外，曾被日本泳聯禁賽，復出後原期望在東京奧運奪牌，卻在3項參賽項目中「食白果」。

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