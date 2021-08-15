英超｜小將建功師兄圍圈慶祝勁有愛　車路士輕取水晶宮響勝鼓

杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）是車路士青訓產品，早年晉升一隊後苦無機會，淪為「出租車」之一，過去3季分別外借至葉士域治﹑哈特斯菲爾德及法甲羅連安特。是以，他今晚憑一記冷箭取得個人首個英超入球，加上馬高斯阿朗素及普列錫各建一功，助車路士以3球輕取水晶宮，這個22歲小將特別感觸。



車路士開季前重簽盧卡古，增強鋒線把握力，「藍戰士」隨即成為今季爭標大熱門之一，但主帥杜慈早前透露，這名比利時前鋒仍在隔離，今仗無緣上陣，前線繼續由迪姆華拿「擔大旗」，後防小將杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah）正選披甲。

阿仙奴前隊長韋拉（Patrick Vieira）首度以主帥身份帶領水晶宮出戰英超，地標戰便要作客挑戰車路士。

韋拉首度領水晶宮出戰英超。（Getty Images）

「車仔」上半場主導戰局，接近圍攻水晶宮，惟久攻不下。戰至中段，禁區外有一次罰球機會，馬高斯阿朗素主射直接攻門，因為反人牆的關係，水晶宮門將古亞達視線受阻，當他看到皮球時為時已晚，皮球直飛入網，車路士27分鐘先拔頭籌。

馬高斯阿朗素罰球先開紀錄，攻入車路士今季首個入球。（Getty Images）

美臣蒙特右路與隊友配合落底傳中，古亞達撲出不遠，門前的普列錫「冷手執隻熱煎堆」補射入網，車路士40分鐘擴大領先優勢至兩球。

普列錫（右）近門補射建功，車路士完半場前擴大領先優勢。（路透社）

水晶宮主將韋費特沙夏初段的近射，卻被魯迪格及時封走。戰至下半場中段，小將杜利奧查洛巴遠射擦柱入網，58分鐘射成3：0。這名小將建功後感到難以置信，跪在地上，一眾師兄隨即上前簇擁着他慶祝，車路士亦憑這個入球埋齋，以3球擊敗水晶宮，全取3分。

查洛巴是車路士青訓產品，8歲起加入球隊，早年晉升一隊後苦無機會，淪為「出租車」之一，過去3季分別外借至葉士域治﹑哈特斯菲爾德及法甲羅連安特。英媒早前透露，車路士有意再度外借查洛巴，但22歲的他繼歐洲超級盃後再有機會上陣，更攻入首個英超入球，憶起過往的外借生涯，如今終有機會為母會建功，難免感觸。

查洛巴建功後雙手掩面，大感難以置信。（Getty Images）

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