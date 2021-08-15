東京奧運｜跳水傳奇高敏勸別毁了14歲女生　讓她消化榮譽度過難關

中國14歲跳水新星全紅嬋以近乎完美表現在東京奧運奪得女子10米高台金牌，在一片歡呼聲中，奧運2金得主中國跳水傳奇高敏認為，需要冷靜看待全紅嬋的成功，指出小女孩在未來仍有一個重要的關卡要過。



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今屆奧運中國代表團年紀最小的全紅嬋，年僅14歲便以完美表現贏得10米高台跳水金牌，在決賽中更3次獲得滿分，讓她在一夜間在全球爆紅，也成了中國之光。

年僅14歲的全紅嬋以接近完美表現贏得10米高台跳水金牌。（Getty Images）

不只有大量「網紅」到全紅嬋家鄉打卡，她的家鄉湛江市工商聯已確認有3間湛江企業承諾，要送家境貧窮的全紅嬋住宅、商鋪和獎金。近日更傳出廣東湛江市全氏總支本家，要追認全紅嬋為26世孫，讓她加入本家宗祠並「獲准」認祖歸宗。

令評判難以扣分的跳水天才 全紅嬋一而再完美表現摘金

全紅嬋想食辣條慶祝金牌 父親稱她喜歡跳下去的感覺

可愛的全紅嬋在女子10米高台摘金後一戰成名。（路透社）

跳水傳奇高敏：大家要冷靜

14歲的全紅嬋為病母刻苦鍛煉的感人故事，以及在場外可愛對答，讓她在網絡極速爆紅，然而名氣也為她帶來困擾，影響她和家人的生活。

曾為中國贏得第一面世錦賽跳水金牌的前「跳水女王」高敏，在微博發文勸喻大家冷靜看待全紅嬋的成功，別把小妮子嚇壞，因為全紅嬋接下來最大的困難，就是要面對發育。

高敏認為全紅嬋接下來將面對女運動員最難克服的階段。（Getty Images）

高敏說：「全紅嬋還很小，還未發育，她馬上就要開始長身高、長體重。在這個階段，對於女運動員來說特別艱難。」她指出全紅嬋只有14歲，沒有能力完全理解奧運會對運動員一生有多重要，就成為了奧運冠軍，這麼多的榮譽也許不能完全消化，而全紅嬋亦將會面對發育的難關，可能無法做出穩定高難度動作。

「在生長發育期和技術力量交替的過程中，對小姑娘就像走鋼絲一樣。大家不要嚇着小姑娘，而是在她真正遇到困難的時候雪中送炭。」高敏希望外界能冷靜一點，「全紅嬋目前除了要消化榮譽以外，她還有很多事需要去面對。如果我們想在下一屆奧運會再看到她，她首先要想好如何走過那一條條鋼絲。」高敏補充，如果能在巴黎奧運賽場再次看到全紅嬋的身影，盼大家以「強者」代替「天才」來稱呼她。

對於教練抱起她慶祝，她說：「我還沒有覺得什麼，就是教練抱得有點疼。」（路透社）

重溫全紅嬋在決賽做出的完美高難度動作：（按圖放大）

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