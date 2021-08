英超︱20 BBC球評家一致唱好曼城或車路士封王　曼聯利物浦無人揀

英超新球季展開,又是各路專家考眼光的時候,英國廣播公司(BBC)出動20位名家估計今季英超前四排名,大部分均認為哥迪奧拿領軍的曼城能成功衛冕。

另外也有7人預料再度買入盧卡古的車路士可封王,2019/20冠軍利物浦、上季亞軍曼聯均沒有人睇好能成為冠軍。



這個預測一出,曼徹斯特和利物浦兩大報章立即出動「小器簿」,《曼徹斯特晚報》以〈BBC名家睇淡曼聯英超奪冠機會〉 (Manchester United have Premier League title hopes written off by BBC pundits)為題,指出BBC的20個名家之中,無人預測曼聯可封王。

該報指出,曼聯上季在曼城之後得亞軍,已經8年未染指英超錦標,「為回應上季的失望,他們為大軍簽入一些強力新兵,買入辛祖、華拉尼,並引入湯希頓作為後備門將」,繼而寫道:「儘管今夏斥重金投資,曼聯依然未被視為能夠爭奪今季爭標。」

《利物浦迴聲報》的標題為〈英超冠軍預測出爐,利物浦被20個BBC名家睇淡〉(Liverpool written off by 20 BBC pundits as Premier League title predictions delivered),指出一眾名家無一個看好利物浦今季可重奪聯賽冠軍,而且最常見的選擇是將紅軍排在僅僅得到歐聯資格的第四位,有多達9個人,認為利物浦得第三位的有7人,得亞軍的只有3人,更有一人將紅軍飛出前四行列。

BBC的20位名家全部均為不同年代退役球員,當中包括舒利亞和基昂等家傳戶曉的名字。眾人各有背景,看法卻相當類近,20人中多達13人認為曼城能衛冕,餘下7人則看好車路士封王。有趣的是,不計4位女將(女足球員經常游走多隊、敵對情況也遠不及男足不明顯),16個前男子球員的選擇之中,跟前四球隊有聯繫的人,可輕易從他們的選擇之中看到端倪。

BBC 20足球名家今屆英超前四排名預測:

沒特別派系:

舒利亞: 1. 車路士/ 2. 曼城/3. 曼聯/4. 利物浦

瑟頓: 1. 車路士/ 2. 曼城/3. 利物浦/4. 曼聯

艾殊利威廉斯:1. 曼城/ 2. 車路士/3. 曼聯/4. 利物浦

羅拔格連: 1. 車路士/ 2. 利物浦/3. 曼城/4. 曼聯

基夫頓摩利臣:1. 曼城/ 2. 車路士/3. 曼聯/4. 利物浦

法拉威廉斯: 1. 車路士/ 2. 曼城/3. 曼聯/4. 利物浦

舒爾史密夫: 1. 車路士/ 2. 曼城/3. 曼聯/4. 利物浦

布朗芬妮絲: 1. 車路士/ 2. 曼城/3. 利物浦/4. 曼聯

蓮茜莊遜: 1. 曼城/ 2. 曼聯 /3. 車路士/4. 利物浦



阿仙奴系:

厄遜: 1. 車路士/ 2. 曼城/3. 利物浦/4. 曼聯

基昂: 1. 曼城/ 2. 車路士/3. 利物浦/4. 曼聯



曼聯宣布簽入華拉尼 覓得防線最後拼圖

例如曼城出身的米卡里察士、奧奴夏和米高布朗,3人全數預測今季的英超冠軍為曼城,對母會投以信心一票。

利物浦3大舊將禾諾克、梅菲和羅蘭遜不知何故,並不看好紅軍的奪冠機會,不過在20人之中只有3人睇好利物浦得亞軍的情況下,其中兩人正是梅菲和羅蘭遜。利物浦與曼聯的敵對關係人所共知,3人全數將曼聯排在前四末席的第四位,真不知是巧合,還是紅軍舊將「政治正確」之舉。

曼城系:

米卡里察士: 1. 曼城/ 2. 車路士/3. 利物浦/4. 曼聯

奧奴夏: 1. 曼城/ 2. 曼聯 /3. 利物浦/4. 車路士

米高布朗: 1. 曼城/ 2. 車路士/3. 曼聯/4. 利物浦



利物浦系:

禾諾克: 1. 曼城/ 2. 車路士/3. 利物浦/4. 曼聯

梅菲: 1. 曼城/ 2. 利物浦/3. 車路士/4. 曼聯

羅蘭遜: 1. 曼城/ 2. 利物浦/3. 車路士/4. 曼聯



愛華頓前隊長奧士文在預測今季英超前四排名時,將昔日宿敵利物浦排在第四位。(資料圖片/Getty Images)

不止利物浦舊將有包袱,他們的同市宿敵愛華頓前球員一樣不可亂填答案,拖肥糖不同年代舊將奧士文、尼雲(Pat Nevin)和比福特(Jermaine Beckford)的選擇幾乎一模一樣,前三排名均為曼城—車路士—曼聯,第四位奧士文和尼雲均填上利物浦,比福特索性寫上李斯特城,是BBC專家團之中,唯一將利物浦踢出前四的。

杜慈領軍的車路士,上季擊敗曼城勇奪歐聯冠軍,因此就算沒有哪位專家有藍軍背景,也獲得7人看好今季英超封王,當中包括當年一起為布力般流浪贏得英超冠軍的一對好拍檔瑟頓和舒利亞。

愛華頓系:

奧士文: 1. 曼城/ 2. 車路士/3. 曼聯/4. 利物浦

尼雲: 1. 曼城/ 2. 車路士/3. 曼聯/4. 利物浦

比福特: 1. 曼城/ 2. 車路士/3. 曼聯/4. 李斯特城



