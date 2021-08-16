【英超】熱刺沒有卡尼又何妨　孫興慜奠勝　紐奴首戰領軍挫曼城

「卡尼可否不要走？」是不少熱刺球迷的心願。開季前傳出缺席訓練﹑首輪英超大軍名單都不入，難道已經響起離隊的信號？

英超首輪重頭戲，正正由熱刺惡鬥「追求者」曼城，上演一場「卡尼爭奪戰」，結果熱刺由孫興慜一劍封喉，主場勇挫「藍月亮」。熱刺在爭奪戰勝出，是否代表贏得卡尼擁有權？抑或是沒有卡尼，生活依然過得好？



哈利卡尼的去留，是熱刺球迷的一大問號。早前屢次傳出卡尼與曼城「眉來眼去」，開季前更傳出這名熱刺神鋒缺席操練逼宮，可惜被主席利維「棒打鴛鴦」。

哈利卡尼為投曼城拒返熱刺開操？ 車路士傳出手截劫

曼城小球迷今仗舉牌呼籲卡尼來投，而主角卡尼今仗未有上陣。（路透社）

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英超首輪的重頭戲，正是由卡尼的母會熱刺主場大戰疑似新歡曼城，當事人因「歐國盃假期後未有態」而未有入選大軍名單。

即使哈利卡尼缺陣，今仗以孫興慜領銜，配合貝雲積及盧卡斯莫拉攻堅，加上最強的「第12人」在陣，主場接近6萬名球迷支持下出戰。

熱刺球場終於全院滿座，近6萬名球迷入場欣賞這場大戰。（Getty Images）

熱刺新人事新作風，今季改由另一名葡萄牙主帥紐奴執教，將過往緊密的防守風格注入熱刺，中前場眾將落力逼搶，縱然控球率不足35%，依然不落下風。

熱刺捱過早段曼城的狂攻，半場力保和局，下半場一次反擊，貝雲積傳給右路的孫興慜，這名韓國球星切入大位隨即起腳，找到私家路，剛好在魯賓戴亞斯的身邊掠過，曼城門將艾達臣只好目送皮球入網，熱刺55分鐘攻入全場唯一入球，主場一球力克曼城，開鑼戰旗開得勝。

孫興慜一箭定江山，熱刺主場力克曼城全取3分。（Getty Images）

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這場「卡尼爭奪戰」由熱刺勝出，是否意味卡尼將會留隊仍是未知數，至少熱刺球迷心目中先贏一仗，球迷們由開賽時高歌嘲諷卡尼離隊，直至完場前高唱「卡尼你見唔見到？」（Are you watching Harry Kane?），一吐近日的鬱結。

紐奴地標戰在沒有卡尼的情況下響勝鼓，孫興慜前場不惜氣力地狂奔，加上盧卡斯莫拉及迪利阿里的出色表現，卡尼缺陣又何妨，球隊依然可以擊敗強敵。紐奴賽後強調卡尼依然是球隊一部分，但轉會窗一天未關上，卡尼仍然有離隊的機會，似乎紐奴已做好兩手準備，即使卡尼突然離隊，熱刺也可以好好活下去。

「掂晒！」紐奴地標戰即領熱刺挫曼城。（Getty Images）

基亞利殊首仗擔正，可惜曼城未能打響勝鼓。（Getty Images）

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