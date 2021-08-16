足球｜美斯告別巴塞爆喊紙巾登上拍賣網　賣家稱貨真價實仍濕潤

美斯在告別巴塞隆拿的記者會上，激動落淚，多次用妻子安東莉娜遞上的紙巾拭淚及抹鼻涕。近日網民發現有人在拍賣網站上放售那張美斯用來拭淚的紙巾，標價100萬美元。不少人留言質疑賣家是「玩嘢」，但賣家稱這張紙巾是真品，上面的黏液仍然濕潤。



34歲的美斯在8月8日於魯營球場開記者會，在隊友及家人的見證下，宣布離開效力21年的巴塞隆拿，之後以自由身轉投巴黎聖日耳門。美斯在告別記者會上聲淚俱下，還未發言已經哭起來，台下的安東莉娜向他送上一張紙巾。美斯整個記者會上都不停用這張紙巾抹眼淚及鼻涕。

美斯以淚洗臉告別巴塞 同意減薪5成仍遭西甲所阻

【美斯用過的紙巾被放上拍賣網（按圖放大）】

令人想不到的是，這張充滿美斯體液的紙巾竟然可能被人撿走，再放上網高價出售！網民發現在一個阿根廷拍賣網站上，有人將這張美斯用過的紙巾出售，標價為100萬美元，賣家表示這張紙「有皺紋但狀況良好」。

美斯向老友自爆離開巴塞原因 「三日內翻天覆地感受無法形容」

昔日宿敵拉莫斯邀美斯同居 爭標對手：要搵C朗幫忙

▼美斯哭別巴塞▼

+ 4

大批網民在網站留言，要求賣家解答。留言的網民主要有兩類，一種是有心購買，詢問細節，與賣家討價還價；另一種是質疑賣家是「玩嘢」，覺得是假的，持嘲諷的態度。

【法甲】美斯料本月底首披PSG戰衣 普捷天奴：待狀態十足才出場

對於講價的人，賣家一律表示只會以標價放售。有人問他紙巾的來源及紙上液體及黏液的情況，賣家強調紙巾來自魯營球場，百分百真品，亦會提議檢測公司，讓買家自資檢測紙巾真偽；賣家表示他們一直好好保護這張紙巾，上面的黏液狀況與記者會當日一樣，保持濕潤。

對於質疑的人，賣家稱不是說笑，並表示「有圖有真相」。有些網民覺得賣家是「玩嘢」，堅信那張紙巾是假的，更留言：「我想要蘇亞雷斯離開巴塞前抹屁股的紙巾。」

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

+ 18

▼美斯王者駕臨PSG▼

+ 10

英超第2輪直播賽程，按圖放大即時睇！