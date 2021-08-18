英超｜車路士閉門友賽大炒13蛋　杜慈向低組別球隊送上窩心一課

車路士周日約戰第5級別聯賽球隊韋茅夫（Weymouth），以13：0勝出這場閉門熱身賽。

慘吞13蛋，毫無還擊之力，韋茅夫的球員肯定很失望，但車路士主帥杜慈的表現很窩心，比賽前後皆與所有人握手，並送上鼓勵及肯定的說話，難怪韋茅夫主帥史托克（Brian Stock）說：「除了比數外，一切都很正面。」



車路士上周六在英超擊敗水晶宮，周日再在訓練基地約戰英格蘭第5級別聯賽球隊韋茅夫，進行閉門熱身賽，讓副選球員及季前準備不足的國腳提升比賽狀態。

堤亞高施華、列斯占士、赫臣奧杜爾、葛特蘇馬、艾馬臣柏美尼、巴舒亞伊、芝維爾等都有上陣，實力完全碾壓韋茅夫，半場已經領先8：0。面對車路士經驗豐富的國腳級人馬陣容，韋茅夫完全跟不上節奏，換邊後輸多5球，終以0：13大敗。

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送上門吞13蛋，任何人都不好受，但韋茅夫球員哈特菲特（Ollie Harfield）表示，車路士領隊杜慈的態度，令他們感到溫暖。哈特菲特說：「我想不到車路士會派那麼強的陣容，但當然我們大開眼界了！」完場後，杜慈主動走到韋茅夫的球員前，鼓勵他們。

這張照片在網上廣傳，杜慈得很多網民的稱讚。杜慈賽後特地走到韋茅夫的球員前，多謝他們來比賽，並讚賞他們的風格。（Twitter）

哈特菲特形容當時的情況：「杜慈多謝我們來比賽。他表示，很喜歡我們的踢法，見到我們在逆境下都不會互相埋怨。他還說，通常這類比賽面對像車路士般強大的對手，都會踢成這樣的比數，但他很感謝我們來比賽。」哈特菲特補充，在友賽前後，杜慈都與每位韋茅夫球員握手，並祝他們新球季好運。

哈特菲特對杜慈的說話留下深刻印象。（哈特菲特Twitter）

「看大軍名單時，我見到對方有一些國腳級球員，但想不到的是，上陣的全部都是國腳。」韋茅夫主帥史托克也提到杜慈，他說：「講到比數，沒有人想見到13：0的，但當你見到對方的走位、力量及速度，你會意識到這就是最高的水平。我們的球員戰至最後。杜慈走過來，向我們講了一番窩心的說話。比數以外，一切都很正面的。」