足球轉會︱最後衝刺豪門齊按加速掣　祖記羅馬阿仙奴齊掃貨

隨新球季展開，今夏足球轉會窗只餘下最後兩周，各大豪門均趁最後關頭作出購物衝刺，令近日轉會市場彷彿按下加速鍵。

今屆歐洲國家盃一大亮點之一盧卡迪利（Manuel Locatelli），如願從薩斯索羅轉投祖雲達斯，車路士年輕鋒將加盟羅馬，轉投摩連奴麾下，至於連番買人失利的阿仙奴，據報亦即將引入皇馬天才中場奧迪加特（Martin ODEGAARD）和門將蘭斯達爾（Aaron RAMSDALE）。



盧卡迪利加盟祖雲達斯的消息傳聞已久，談判期持續多周，終達成協議。這位23歲中場會先免費外借祖記兩年，然後在2023年以2500萬歐元另加最高可達1250萬歐元浮動獎金，正式從薩斯索羅轉會祖雲達斯。

據報盧卡迪利轉會費中的1250萬歐元浮動獎金，當中的1000萬歐元相對容易啟動，餘下250萬歐元較為困難，故外界一般簡約地指他的轉會費為3500萬歐元。

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盧卡迪利以先借後買方式，從薩斯索羅加盟祖雲達斯。（祖雲達斯官方Twitter）

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盧卡迪利在歐國盃的亮眼表現，令他獲得不少豪門注視和青睞，阿仙奴較祖雲達斯更早出手，向他開出一紙人工更高的合約，惟被他拒絕。他向祖雲達斯官方電視頻道表示，加盟這間意國豪門是「夢想成真」，他感謝薩斯索羅的一切，令他能踏上今天這一步，「人生就是由無數選擇中組成，現在是時候說再見。」

未能得到他的阿仙奴，英超首輪受到主力傷病困擾，排出一個相當陌生的陣容，作客有點意外地以0：2不敵升班馬賓福特。他們今季花去5000萬英鎊從白禮頓高價購入年輕中堅賓韋特（Ben White），另以840萬英鎊購入賓菲加年輕左閘紐奴泰華利斯（Nuno TAVARES）銳意加強防守力，又以1500萬英鎊從安德烈治引入中場森比盧干加（Albert SAMBI LOKONGA）。

賓韋特和森比盧干加對賓福特均正選上陣，紐奴泰華利斯亦以後備入替，惟槍手防線暫時見不到有任何改善，甩漏頻頻。阿仙奴的轉會工作仍未完成，仍有兩大星將會在日內加盟。

阿仙奴以5000萬英鎊從白禮頓高價購入年輕中堅賓韋特，防線暫時未見任何改善。（Getty Images）

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阿仙奴早前收下2500萬英鎊將青訓產品韋洛克（Joe Willock）賣到紐卡素，他們即將以4000萬歐元（約3400萬英鎊）從皇馬購入奧迪加特。這位挪威天才中場上季下半季外借到阿仙奴，20次上陣攻入2球，表現不錯，槍手有意留人，惟轉會費太高。

今季他重返皇馬後，依然難以爭得正選，當銀河艦隊將此子標價由6000萬歐元大減至4500萬歐元，令一切「有價講」。交易尚未落實，ESPN消費指兩間球會均對這宗轉會感覺正面。

此外，門將賓特尼奴（Bernd LENO）缺乏挑戰，出迎時機亦屢次出錯，阿仙奴有意為他引入競爭，錫菲聯門將蘭斯達爾也會在日內加盟。兩間球會已就轉會費達成協議，初步費用為2400萬英鎊，附加600萬英鎊附帶條款則須視乎蘭斯達爾日後能否成為槍手一號門將。

譚美阿巴謙加盟羅馬，成為摩連奴麾下一員。（Twitter）

車路士以近億英鎊買入盧卡古後，缺乏正選機會的23歲前鋒譚美阿巴謙終離開史丹福橋。他以4000萬歐元（約3400萬英鎊）加盟羅馬，簽約5年，成為兩度帶領車路士的摩連奴麾下一員。

阿巴謙表示，這支意甲球會一開始已顯示渴望簽入他，「羅馬是一間值得爭取冠軍和錦標的球會……我希望協助他們達到目標，重返羅馬的應有水平和位置。」車路士在阿巴謙的合約加入回購條款，列明藍軍可以6800萬英鎊價錢將他收回，足足是他投效羅馬的一倍費用。

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