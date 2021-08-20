【歐協聯】紐奴領熱刺訪葡萄牙失威　摩連奴領軍首戰響勝鼓

不是冤家不聚頭，熱刺與摩連奴去季不歡而散後，新球季齊齊出戰歐洲協會聯賽，有望在這個全新的歐洲賽中碰頭。熱刺在附加賽首回合爆冷不敵葡萄牙的費利拿；摩連奴帶領的羅馬則作客贏波，這對「舊情人」能否在歐協聯碰頭依然是個謎。



歐洲協會聯賽（UEFA Europa Conference League）今季首度舉行，希望給予一眾歐洲次級聯賽球隊一個「發圍」的機會，所以主要聯賽各只得一個席位出戰。

熱刺與羅馬分別是英﹑意兩國的代表，兩軍有個共通點就是摩連奴，兩支球隊會否在歐協聯碰頭亦是焦點之一，兩軍先要取得分組賽的資格。

摩連奴上季聯賽盃決賽前夕被熱刺解僱，及後隨即出任羅馬領隊。（資料圖片／Getty Images）

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熱刺副選出戰作客「甩轆」

由紐奴領軍的熱刺，聯賽首仗力克曼城，信心大增，加上面對來自葡萄牙的費利拿（Pacos de Ferreira），曾經執教葡超球會的紐奴甚有信心，今仗收起全數聯賽有份上陣的球員，包括孫興慜等主力，改由哈利雲克斯及盧施素領軍，配合一眾小將出戰。

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熱刺前線由年僅17歲的史卡列特（Dane Scarlett）擔正掛帥，新兵拜仁基關（Bryan Gil）亦有披甲，沒有孫興慜及盧卡斯莫拉等人前場攻堅，熱刺攻力疲弱，全場零中目標，卻被對手的盧卡斯施華完半場單刀建功，一箭定江山，熱刺爆冷一球不敵對手。

熱刺新兵拜仁基爾今仗擔正登場。（美聯社）

熱刺在歐洲賽偶爾「甩轆」，下周的次回合返回主場仍然有機會翻盤。即使落敗，紐奴對一眾副選的信心未有動搖，「起起跌跌，足球就是這樣，球員們需要反彈。我希望給予不同球員也有上陣時間，他們需要重拾比賽狀態，漫長球季我需要所有球員也準備好。」

紐奴領軍造訪葡萄牙，球隊全場零中目標，在場邊若有所思。（美聯社）

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摩連奴領軍首戰旗開得勝

熱刺「舊愛」摩連奴帶領羅馬作客土耳其的特拉布宗，由羅倫素柏歷堅尼及新加盟的蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）各建一功，以2：1力克對手，亦是摩連奴上任首場勝仗。

「這不是歐協聯水平的對手，感覺更像歐聯附加賽。」摩連奴賽後直言對手不易應付，球員們的狀態仍有進步空間，部分球員未有完全執行戰術。縱然問題天天都多，「摩佬」依然指球隊表現正面。

從摩連奴的表情就知道，今場勝仗得來不易。（美聯社）

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