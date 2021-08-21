大嶼山行山路線｜分流郊遊徑多特色古蹟奇景　地處偏遠要行大半日

分流郊遊徑位於大嶼山的西南角，是香港最西南端的郊遊徑，亦是鳳凰徑第七段的伸延部分。昔日分流為軍事海防的重要據點之一，有美麗的海灘及古蹟文物。

長度：2.1公里 時間：1小時

（編按：需要從大澳或石壁步行逾2小時才抵達分流郊遊徑）



自石壁逆走鳳凰徑第八段，離開引水道，步入山路小徑約十數分鐘後，便會看到狹長的分流東灣，分叉路往下走便是郊遊徑的起點。沿分流東灣的海灘走，盡頭處有一隱密山徑，往上走不遠，便是分流炮台的古蹟。繼續往前走，登臨分流角即可眺望東西水域的分界線。

走至分流半島的西面，可望見海邊的天后廟，若想前往參觀，則要另覓一條隱密小徑下走。最後，走過分流西灣的一段，返回分流村，便可接回鳳凰徑第八段。此處雖是分流郊遊徑的終點，但要返回行車馬路仍要花上近兩個多小時的步程，到大澳或石壁。

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導賞點

1. 石圓環古蹟

分流郊遊徑的西南角端，有一岔路小徑通往分流角燈塔及石圓環古蹟。這一組長2.7米、寬1.7米的橢圓形結構，似是刻意堆疊，是新石器時代晚期及青銅器時代早期文化特徵之一，目的相信是與祭祀儀式有關。香港出土新石器和青銅器時代的文物十分豐富，石圓環的發現，仍屬正常。

2. 分流炮台

分流炮台位於大嶼山具戰略價值之西南角，用以守衛大嶼海峽（至珠江口及廣州之重要通道）。此炮台於1889年，仍由一位軍官及三十名士兵駐守。此炮台於1981年正式被列為古蹟。

3. 東西水域分界線

在分流角可眺望東西水域的分界線。香港西面海域由於受到珠江河口的影響，海水帶沙泥且混濁，而東面則受海洋性影響，海水清澈蔚藍。這兩種不同的海水交集形成明顯的分界線，此亦可能是分流名稱的由來。

設施：資訊牌、標距柱、野餐地點。

分流郊遊徑（郊野樂行網站截圖）

交通資料



起點：乘搭新大嶼山巴士1號、2號（於梅窩碼頭上車）、11號或23號（於東涌市中心上車），在石壁沙咀站下車，沿鳳凰徑第八段進入起點。



終點：沿鳯凰徑第七段行至大澳乘搭新大嶼山巴士1號（至梅窩碼頭）或11號（至東涌市中心）；或朝相反方向返回石壁沙咀乘車。



❗注意事項：此徑的起點及終點都極為偏遠，不論是自石壁逆走鳳凰徑第八段，還是由大澳順走鳯凰徑第七段，到達分流亦要用上兩個多小時。所以，這段只宜有充裕時間和行山經驗者到訪。自行租用遊艇自西灣上岸，又另當別論。

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：分流郊遊徑】

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