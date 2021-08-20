足球︱中國名宿醉酒後訴心聲遭停職　執教球隊即慘敗卻成功晉級

中甲又爆出奇聞，南通支雲先有主教練謝暉酒後失言被停職，麾下球員隨後出戰中國足協盃又大敗一場，誰料因對方犯下一個大錯而受惠晉級。



由前港腳吳偉超擔任助教、港隊中堅李毅凱正效力的中甲球隊南通支雲，日前上演如「過山車」般的情景。

傑志挽留不果 李毅凱投中甲 成一年內第二名北上港將

擔任該隊主教練的前國家隊前鋒謝暉，早前有流出影片拍得他在私人聚會中酒後失言，先狠批現任成都蓉城主帥徐正源「不懂球」，再直指上海海港（前身上港）當年奪得中超冠軍花費120億人民幣，「我們用了1000萬，就中甲第5名。（那些人）腦子應乾淨一點，別瞎搞，不要都在搞錢。」

謝暉酒後吐真言，被南通支雲暫停主教練職務。（微博圖片）

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這段發言全被偷拍放上網，隨即引發軒然大波，他被南通支雲停職，並向所有相關人士道歉。

南通支雲慘敗卻出線

南通支雲在缺少主教練下，日前出戰中國足協盃第3輪，迎戰同是中甲中上游的黑龍江冰城。可是除正選11人外，兩隊後備席上合共只得4名球員，可見他們對比賽的「重視」；更離奇的是，雖然雙方理應實力相近，但最終南通支雲兵敗如山倒，淨吞6蛋。

中甲排第7名的南通支雲，在中國足協盃意外晉級。（南通支雲官方微博圖片）

不過沒有最荒唐，只有更荒唐。縱使黑龍江冰城大勝一場，但卻因比賽中途一次換人出錯，把晉級資格拱手相讓。

中國足協規定，每支中甲隊場上必須有一位23歲以下球員。據指黑龍江冰城原先希望同時替換兩名球員——由陳立明換走U23的劉鑫宇；及由U23門將齊雨熙入替正選守門員陳昶。

可是由於換人時，齊雨熙的裝備出現問題，未有及時出場，令換人程序分開兩次進行。結果使黑龍江冰城有兩分鐘沒有U23球員上陣的空檔，因而違反規例，被判輸0：3出局。

有傳媒透露，南通支雲本來就不想踢足協盃，因此不希望提出申訴，但最終被逼躺着出線，猶如被「跣了一鑊」。

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戴偉浚曾效力多支歐洲次級聯賽球隊及梯隊：