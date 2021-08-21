東京奧運餘溫｜我的教練是戀人　師徒戀物語奪金後共譜人生新章

8月6日，向田真優出戰女子53公斤級自由式摔跤決賽，劣勢下反勝中國的龐倩玉，奪得金牌。

8月18日，向田真優結束兩年「二人三足」戰鬥，不改名只換姓，社交媒體公布名字叫「志土地真優」。

承載全國期望，一舉一動非一個人說了算。譽為「新．靈長類最強女子」，談戀愛掀起國內摔跤界熱議，以及反對。要誓言奪金，才得到認同。你的名字，換上你教練的姓氏，一點不容易。



▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依然精彩

「我們的關係曝光時，議論紛紛」，志土地翔大在學生兼未婚妻真優身旁，一同慶祝真優頸上那面金牌。他是日本女子摔跤隊教練，較真優年長10歲，早於真優仍是大學生時已相識。

他，是她的摔跤教練，也是戀人。這位力士女友，日媒稱為「新．靈長類最強女子」。

這面金牌，屬於她和她的教練。（twitter）

三重縣的武術家庭 立志成為「靈長類最強女子」

向田真優今年24歲，生於日本中部三重縣，家人都愛好武術運動，從小耳濡目染，立志成為摔跤選手。而且，三重縣人之中，出了一位「靈長類最強女子」——吉田沙保里，4屆奧運奪得3金1銀。向田以吉田為目標，小時展露才能，小學生已奪得縣大賽冠軍，接着獲全國少年賽4連冠，得到日本摔跤協會高層菅芳松賞識，13歲左右已加入培育未來健兒的日本奧委會精英學院。

2015年，青年選手向田真優（右）挑選3屆奧運金牌得主吉田沙保里（左），雖然落敗，但表現有膽識，今,,籨此備受注目。（Getty Images）

加入摔跤名門 遇上命運之人

2016年里約奧運，吉田沙保里在決賽落敗，逐漸淡出賽場。同年，屬同一級別的向田入讀摔跤界名門，中部愛知縣至學館大學。她獲吉田認可為後繼之人，自然成為東京奧運為日本重奪項目金牌的希望。入學一年後，向田在17年世界賽落敗後，認識了志土地翔大，請求他個別指導。最初份屬教練與學生，後來添上一重親密關係。戀人的關係，在2019年曝光。

2018年，兩代「靈長類最強女子」同台，吉田（右）已為向田的指導及支援者。（Getty Images）

翔大坦言「師徒戀」惹來閒言閒語，而且當時距離奧運尚有一年，摔跤界裏指摘聲四起，「奧運快到，關鍵時間搞什麼」、「對其他運動員影響好大」。摔跤場內外，二人都受困擾，最終要靠真優的恩師一錘定音。

摔跤情緣，從師徒關係開始。（instagram@mucchan_622）

師徒戀曝光求恩師許可 「一定會取得金牌」

翔大說真優十分尊重菅芳松這位恩師，而且很多人對他們說「沒有菅先生的許可，不會認可你們的關係」。2019年9月，真優參加哈薩克世界賽時，菅芳松要求討論事態，換來他們發表「聯合聲明」：「可以批准我們交往嗎？一定在東京奧運奪得金牌。」二人如願獲得菅批准，即在10月訂婚，餘下時間，努力練習，靜待奧運來臨。

在東京相依為命，真衣稱他「教練／伴侶」。（instagram@mucchan_622）

大都會裏相依 靜待命運舞台

無奈東京奧運遇上新冠肺炎，把摔跤情侶的大事延後一年。20年初，真優已從大學畢業，卻因為翔大已辭任大學教練並搬到東京，得不到技術指導，「這樣下去無法變強」。她認為翔大教練最清楚自己所需，決定到東京追隨翔大。起初為了生活，世界冠軍當上速遞員，兩口子一邊工作餬口，一邊練習，「那時知道我們的關係受批評，不過一路以來獨自決定，現在是2人了」。摔跤界亦接受二人的關係，甚至要求翔大繼續擔任真優的教練。

向田真優（左）追和之後被龐倩玉壓在地上，突然奮力站起，盡力把對手推出圈外，取得關鍵一分。（路透社）

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糾纏與角力延續的每天，漸漸過了一年，東京奧運終告上演。真優從16強起出賽，一路贏得輕鬆，決賽遇上考驗。中國對手龐倩玉首節已領先4分，真優在第二節絕地反擊，餘下40秒才扳平，最後17秒將對手推出圈外，取得反勝一分。

向田才24歲，估計運動員生涯尚有一大段里程。（Getty Images）

場下指導的翔大，叫喊着提示，隨時間過去，變成鎮定心靈話語。比賽結束，二人相擁，最強女子不禁流淚，難掩興奮之情。「實現二人的夢想，歡喜若狂」，真優在賽後與翔大一起接受傳媒訪問，「我在場上一直聽到他的聲音，深受鼓舞。我倆一直努力着，拿不到金牌必定很後悔。」

走下擂台，看見一路相扶持的教練，向田真優釋放了，不禁流淚。（路透社）

兩星期過去，真優在Instagram上載二人的註冊照，宣布婚訊。「取得金牌然後結婚，是最理想的方式，實現夢想」，志土地真優回應，「以全新的心情努力邁向下一個目標，巴黎奧運的金牌，『志土地真優奪得金牌』」。

恭喜（instagram@mucchan_622）

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