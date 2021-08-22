西甲︱沒有美斯的巴塞慘變無牙老虎　迪比開齋驚險迫和畢爾包

巴塞隆拿沒有美斯的日子，難捱日子終於到來。

首輪主場出戰有驚無險贏皇家蘇斯達4：2，本周作客畢爾包，發現對手跟以往不再一樣——沒有了王，他們不再害怕巴薩。



巴塞主帥排出跟上仗一樣的433陣式，正選11人沒有變動，中場法蘭基迪莊、布斯基斯和柏迪，支援3箭頭迪比、基沙文和巴夫韋特。

上半場巴塞的亮點只有巴夫韋迪近門射失，餘下時間完全被畢爾包控制戰局。31分鐘更有上仗建功的中堅碧基因傷退下火線，由朗奴阿拿奧祖（Ronald ARAUJO）入替。畢爾包前鋒伊拿基威廉斯（Inaki WILLIAMS）多次以速度和力量撕破巴塞防線，蒙尼恩（Iker MUNIAIN）在左路如入無人之境，巴塞右閘達斯缺乏隊友支援，讓對手予取予攜。

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中堅碧基上半場31分鐘退下火線。（Getty Images）

畢爾包面對沒有美斯的巴塞，踢得虎虎生威，下半場一度領先1：0。（Getty Images）

巴塞半場辛苦力保不失，下半場僅5分鐘便失守，蒙尼恩開出角球，恩尼高馬天尼斯（Inigo MARTINEZ）一頂入網，表現突出的畢爾包終領先1：0。

主隊領先後沒有乘勝追擊，後退一點讓巴塞搶回主導權，即使畢爾包防守嚴密，令巴塞難以組織有效攻勢，不過75分鐘沙治羅拔圖（SERGI ROBERTO Carnicer）在對手力壓下，仍以一記巧妙高波傳予左路的迪比。

迪比利用速度後上接應，推順入禁區狂抽入網，漂亮的入球為巴塞扳平，這是他穿上巴塞球衣的首個入球。他之後還有一次難度較低的射門機會，可惜射斜不入，雙方踢成1：1完場，未能為巴塞全取3分。

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▼迪比金球逐格重溫 ▼

迪比以一記金球取得加盟巴塞以來的首個入球。（Getty Images）

絕望的朗奴高文

第二輪西甲聯賽已失分，教練朗奴高文相當無奈，「我不想重複講同一件事，不過我們說的是全球最佳球員——當美斯在陣時，對方總是比較驚慌。」

沒有美斯的日子，現在才是剛剛開始，他離開了，影響仍無處不在，「對我們而言也是一樣，當你傳球給美斯，他一般也不會失去皮球」，高文說，「你可以感到他已不再在這裏，我們都知道，但也不能改變這事實。」

巴塞失去往日的霸氣和主宰球賽能力，負債高達13.5億歐元之下，已沒有金錢收購大牌球員，今夏只引入免費的自由身球員或年輕的平價兵，短期內日子相信會更難捱。

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巴塞隆拿主帥朗奴高文難掩失望。（Getty Images）

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