東京奧運丨劉慕裳從獎牌喜悅「Move On」　 完美技術盼嘗金銀滋味

劉慕裳曾說，她追求的是完美，「我對自己要求很高，不容許動作僅是做得好。」

在奧運奪下銅牌創造歷史後，她證明實力了，人氣急升了，但仍是那個對動作一絲不苟的劉慕裳。「其實我奪牌當晚已沉澱了，（那麼快？）要Move On了嘛！」



原定將出戰9月中陝西全運會的劉慕裳，因4月在練習時拉傷大腿後肌而留港養傷，她透露在港訓練後有物理治療師治療較理想，一向在訓練一絲不苟的她說：「每做一下動作我都會100%去做，就住去做練不到東西，所以100%做完再找物理治療師調理。」

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（左起）乒乓球港將李皓晴、杜凱琹，與空手道女將劉慕裳出席服裝品牌活動。（張浩維攝）

港隊日前已完成世錦賽資格選拔，奧運銅牌的香港「一姐」劉慕裳亦在選拔賽突圍而出，記者開玩笑問是否「屈機」，她坦言其實返港後也有點疲累，「自己當是一個表演，因為在外國打給外國裁判看，多於在香港裁判面前打，所以回港後打多一次給大家看，看看我現在的水平。」

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東京奧運代表港將回港後，頻頻與市民在公開活動交流，劉慕裳直言市民的熱情與支持讓她再感受一次奪牌的喜悅。「其實奪牌當晚，心情已經沉澱，要Move On了嘛。」她續笑道：「但返港後那種喜悅，是感受到大家的熱情。」她指在日本時隔着電話、電視看到大家的支持，回港後親身感受到市民對運動員的熱情，「大家的支持對我來說是Bonus，因為奧運獎牌本身只是我自己的目標。」

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有別於往常港隊服打扮的劉慕裳煥然一新。（張浩維攝）

3人向店外等候的支持者派贈海報。（張浩維攝）

她在記者會上坦言運動員最需要的一定是堅持，「很老套，要永不放棄。」她續說：「我也輸過，輸得很甘，但這是一個經歷，成功是靠這些堆砌出來的。」

她將挾奧運銅牌之姿出戰11月的杜拜世錦賽，早前她曾言奧運後的最大挑戰，是由銅牌轉換獎牌顏色。她曾在2018年世錦賽勇奪銅牌，贏得港隊首面世錦賽獎牌，即使已是奧運銅牌得主，她認為技術是沒有最強的，需提升技術和體能才能再下一城。

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劉慕裳在奧運銅牌限量版紀念T恤上簽名。（張浩維攝）

3人手持品牌向運動員所贈特製插畫咕𠱸合照。（張浩維攝）

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「技術是永遠不會足夠、不會有最強水平的，一定要每天不停練習一路提升。」劉慕裳坦言技術和體能要努力訓練，而在心理質素上則在奧運上了一課：「我認為自己在心理上調整得頗好，今次奧運上了重要的一課，學會享受賽事，因為亞錦、世錦、亞運都有下一次，但奧運沒有。」

劉慕裳最快於10月有一級空手道超級聯賽，惟現階段仍未決定是否出戰，有待總教練決定。她因傷缺戰全運，仍不忘鼓勵哥哥劉知名與空手道隊友，「只要做到最好，享受比賽就可以了，希望他們能盡情發揮，取得佳績。」

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