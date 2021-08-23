【英超】盧卡古二度地標戰獻處子入球　車路士兩球淨勝阿仙奴

盧卡古愛回家，回歸車路士的地標戰即出戰「北倫敦打吡」，並攻入開紀錄的一球，攻入首個代表車路士的首球，結果球隊作客兩球輕取阿仙奴。

正如盧卡古加盟時所言，「以更豐富的經驗及成熟的姿態回歸」，這名比利時箭頭成為對手的心腹大患。7年後，由「小魔獸」蛻變成「新魔獸」。



盧卡古（Romelu Lukaku）以9750萬英鎊回歸車路士懷抱，是今夏重磅收購之一，披上9號球衣的他，成為球隊前線的重心人物。

盧卡古強勢回歸英超 車路士三度出價近億鎊達成協議

千呼萬喚，這名28歲的比利時前鋒登場，披甲作客鬥阿仙奴上演二度地標戰。大戰登場，盧卡古今仗十分活躍，充份表現其柱躉型中鋒的長處，頭頂腳踢停波樣樣齊，加上與隊友多次配合，看來融入得不錯，產生多次具威脅攻門。阿仙奴新加盟的賓韋特（Ben White）因新冠肺炎缺陣，由柏保路馬尼及洛賀丁扼守中路，二人明顯未能招架盧卡古。

柏保路馬尼明顯未能招架盧卡古。（路透社）

盧卡古開賽15分鐘便有斬獲，力壓馬尼停球回傳再入楔，這名阿仙奴中堅守不住對方之餘，更加人仰馬翻，十分狼狽，這一幕不禁令人想起當年辛達路斯防守杜奧巴的情況。盧卡古輕鬆接應列斯占士地波傳中撞射入網，攻入效力車路士多年的處子入球。交出助攻的列斯占士較後時間換個角色，右路無人看管下再度射破尼奴，35分鐘擴大領先優勢。

杜奧巴面對阿仙奴防線的優勢，今日由盧卡古重演。（資料圖片／Getty Images）

盧卡古持續衝擊兵工廠防線，換邊後造就美臣蒙特及夏維斯攻門，可惜無功而還。這名回歸的前鋒仍未收夠籌，末段接應蒙特的傳中，近門頭槌被尼奴及時撲出再中楣，無緣梅開二度，車路士最終以兩球淨勝阿仙奴。

1個入球﹑8次射門﹑3個關鍵傳送，盧卡古的成績表並不失禮，這筆天價轉會費用得有道理，看來車路士已找到一名可靠的前鋒。

車路士終於覓得一名可靠的前鋒。（Getty Images）

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杜慈直豎姆指 「已證明在球隊的價值」

賽後獲選為最佳球員的盧卡古，同樣滿意今仗的表現，「強大！自己發揮確實不錯，當然仍有不少進步空間，重要是球隊在大戰中取勝。」

「魔獸」開心，杜慈放心，這名車路士主帥對盧卡古表現評價甚高，「這是個好開始，只花一點時間便融入球隊，今仗已經證明自己在球隊的價值，與美臣蒙特及夏維斯配合已有不錯的效果，他們的默契更好的話，前線將更有威脅。」

杜慈賽後與盧卡古相擁，盡在不言中。（Getty Images）

英超第2輪賽果：

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