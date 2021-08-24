【英超】韋斯咸挫李城做一哥　安東尼奧特別方式賀破紀錄

「最緊要多謝我自己」，除了口講，還要付諸行動。

英超周一（23日）深夜獨腳戲，韋斯咸主場4：1大勝李斯特城，聯賽兩連勝並登上榜首。「鎚仔幫」箭頭安東尼奧梅開二度，成為球隊贏波功臣之外，同時榮升球隊史上入球最多的球員，當然以特別的慶祝方法紀念這一刻。



英超今輪聯賽壓軸一戰，由韋斯咸主場鬥李斯特城，兩軍實力相近，賽前預料有一番惡鬥。

主隊「鎚仔幫」把握對方中場一次誤傳即打反擊，賓華馬造就科奴斯先開紀錄。李城的艾約斯上半場末段惡意犯規踩中科奴斯，球證奧利華翻看VAR後直接出示紅牌。沒有最壞，只有更壞，蘇恩祖回傳失誤，安東尼奧搶去腳下球再交給賓華馬建功，56分鐘擴大領先優勢。

科奴斯慘吃艾約斯一記鞋底餅，結果艾約斯紅牌被逐。（路透社）

十人應戰的李城未有放棄，泰利文斯混戰中補射扳回一城。韋斯咸末段再發力，前鋒安東尼奧展示身材優勢，禁區內力壓對手轉身起腳破網，加上及後接應傳中，再巧妙地挑過對手門前快射入網，4分鐘內梅開二度，「鎚仔幫」以4：1大勝李斯特城，兩戰全勝，以較多的得球壓過車路士及利物浦，登上聯賽榜首。

安東尼奧梅開二度奠勝，與隊友興奮地慶祝。（路透社）

連下兩城的安東尼奧領軍報捷外，更在今仗超越球隊名宿迪肯尼奧的入球紀錄，以49球成為韋斯咸英超史上入球王。歷史一刻，值得留念，安東尼奧決定搞搞新意思，VAR卻差點壞好事，幸好入球有效。這名牙買加前鋒走往場邊拿出「秘密武器」，竟然是一塊自己的人型紙板，安東尼奧高舉紙板起舞慶祝，重演電影《Dirty Dancing》的經典一幕。

安東尼奧與紙板的自己跳舞慶祝。（路透社）

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韋斯咸主帥莫耶斯賽後亦對安東尼奧有微言，「坦白說，我不滿意他（安東尼奧）上半場的表現，他在下半場交出兩入球及一助攻，這個數據足以令我閉嘴。」

莫耶斯直言安東尼奧下半場表現無得彈。（路透社）

英超第2輪賽果：

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