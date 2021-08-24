【西甲】拉美拿投西維爾重獲新生　兩場入3球絕殺做英雄

2013年夏天，加里夫巴利加盟皇家馬德里，熱刺憑這一筆天價轉會費換來7名球員。經過一些秋與冬，連巴利也外借熱刺又折返皇馬，最後一名「巴利遺產」的拉美拿今夏亦離隊。拉美拿離隊後亦在西維爾綻放光芒，攻入絕殺一球再做英雄。

「巴利遺產」7人離開熱刺後，如今發展又如何？



拉美拿（Erik Lamela）在熱刺經歷8個寒暑後，今夏以自由身加盟西甲的西維爾，揭開職業生涯新一章。

初登西甲賽場，拉美拿沒有水土不服，更是「即插即用」，地標戰對華歷簡奴半場入替，隨即梅開二度，為球隊奠定勝局。

拉美拿地標戰上陣45分鐘，已隨即梅開二度。（資料圖片／Getty Images）

今輪作客對基達菲，拉美拿再度半場登場，兩軍遲遲未能打開紀錄，拉法美亞（Rafa Mir）補時階段有一次單刀機會，起腳中柱彈出，皮球剛好落在拉美拿腳下，輕鬆補射入網，93分鐘一箭定江山，西維爾絕殺基達菲後，聯賽兩連勝暫列榜首。

29歲的拉美拿兩仗合共上陣90分鐘，已為西維爾攻入3球，已經是過去兩季在熱刺的入球總和。

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拉美拿今仗入替再有進賬，更加是助球隊絕殺的一球。（Getty Images）

加里夫巴利（Gareth Bale）2013年夏天離開熱刺，為球隊帶來一筆可觀的轉會費，拉美拿在內的7名球員齊齊加盟熱刺。轉眼已過8個年頭，巴利也來回熱刺又折返皇馬，當年的7名「巴利遺產」如今全數離隊。

除了拉美拿外，「巴利遺產」為最人熟悉的必定是艾歷臣，這名丹麥中場在今夏歐國盃的死過翻生經歷亦不用多談，他早前現身國際米蘭的訓練場，與新帥施蒙尼恩沙基及一眾隊友碰面，言談甚歡，能否回歸綠茵場仍然是未知之數。

「巴利遺產」近況：

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熱刺2013年賣出巴利，過億轉會費買來七將，8年過如今一個不剩。（Twitter）

英超第2輪賽果：

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