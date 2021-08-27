【足球轉會】C朗與祖雲達斯攤牌求去　回歸曼徹斯特不是夢

轉會市場關閉前，壓哨「大刁」隨時出現。盛傳有離心的C朗拿度，在祖雲達斯的日子已進入倒數階段，C朗大有機會再戰英超回歸曼徹斯特，但他的目的地竟然不是曼聯。



今個轉會窗「大刁」不絕，C朗拿度或許為今夏劃上完美句號。這名36歲的葡萄牙超級球星，在意甲揭幕戰親自要求先列後備，事有蹊蹺，意大利體育名記直指C朗求去。即使祖雲達斯高層及主帥艾歷尼先後解畫，依然沒有辦法釋除球迷的疑慮。

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根據意大利《天空體育》消息，C朗拿度經理人文迪斯早前與祖雲達斯高層會面，向球會攤牌指C朗希望離隊，「祖記」方面表明希望從這宗交易獲得2500萬至3000萬歐元的轉會費。

C朗下一個目的地或許是重返英格蘭，更有可能是他熟悉的曼徹斯特，卻並非披上紅色球衣。當曼城求購哈利卡尼不果後，「藍月亮」依然尋找一個適合的前鋒人選，盛傳近日已經轉移目標，向C朗拿度拋出橄欖枝，希望這名葡萄牙球星加盟，據悉曼城依然未向祖雲達斯報價。

C朗拿度當年轉投祖雲達斯，目標十分明確，希望再度贏得歐聯錦標，可惜祖記表現未如理想，歷季歐聯未能躋身最後階段，上季更連意甲錦標也不保，難怪C朗心灰意冷求去。

舊拍檔朗尼籲對方三思 「對自己作個正確決定」

曼聯畢竟是C朗的成名地，倘若這宗交易成事的話，C朗調轉槍頭，在曼徹斯特披上藍色球衣，相信必定引起不少爭議。C朗昔日的前場拍檔朗尼直言成事機率不高，「C朗是曼聯的傳奇，念在與球會的舊情，我不認為他會加盟曼城。」

不過，朗尼也坦言足球世界一切皆有可能，故希望C朗作出明智的選擇，「他需要作出一個正確的決定，尤其是他排除一切經濟考慮後，為何選擇一間自己不願意去的球會，等於我不會效力利物浦及曼城一樣。」

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