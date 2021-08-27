UTMB｜黃浩聰今晚出戰殿堂級越野賽　上屆最快亞洲跑手盼挑戰自己

香港越野跑手黃浩聰今日（27日）會在歐洲出戰2021年度的UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽），目標在23小時內完成171公里的賽道。2019年獲得全場並列第6名的黃浩聰表示，難以預測今屆的排名，只希望盡力而為，挑戰到兩年前自己造出22小時47分的成績。

黃浩聰亦有留意到TDS組別賽事發生致命意外，一名捷克跑手失足墮下，傷重不治。他提醒其他參賽的香港選手，歐洲的山勢比較險要，當經過崖邊要特別小心，建議減慢速度，重心降低，及靠內邊行。



黃浩聰在今屆開賽前11日已經抵達當地，適應天氣及賽道，準備今日舉行的UTMB比賽。（受訪者提供）

香港時間今晚11時，UTMB就會在法國山區小鎮沙慕尼（Chamonix）開始，賽道全長約171公里，圍繞阿爾卑斯山的最高峰勃朗峰跑一圈，穿梭法國、瑞士及意大利三國，總攀升超過1萬米，最後回到沙慕尼衝線。

【按圖了解UTMB賽道】

比賽於香港時間8月27日晚11時開始，按連結：實時追蹤黃浩聰位置

去年的UTMB因疫情取消，而在2019年的比賽中，黃浩聰是成績最好的亞洲跑手，造出22小時47分鐘，與另一名厄瓜多爾跑手攜手衝線，取得並列第6名的佳績，成為史上首位躋身UTMB前10名的香港跑手。

在2019年的UTMB，黃浩聰以第6名完成，其家人前往當地替他打氣，衝過終點後場面溫馨。（資料圖片／ 山と溪谷社）

黃浩聰今年再度參賽，將目標定於23小時內。他說：「今年天氣預測比較冷，有點不利發揮，會㩦同多點保暖裝備。但仍會定目標23小時內完成，至於名次是難以預測的，盡力做好自己，挑戰兩年前的自己為目標。」若果他能按目標完成，將會在香港時間周六晚上10時前衝線。

【一齊聽黃浩聰介紹UTMB賽道】

受疫情的隔離措施影響，今屆沒有內地跑手參加UTMB，所以《南華早報》的分析指，幾位居港跑手擔起亞洲代表的希望，包括黃浩聰、菲律賓籍的John Ray Onifa及泰國籍的Jay Kiangchaipaiphana。帶住上屆最快亞洲跑手的稱號參賽，今屆外界對黃浩聰有更高的期望，他說：「好多謝大家寄與厚望。不過我不會給予自己太大壓力，因為太大壓力無助長途賽發揮。但我會盡力按計劃跑好比賽。」

【黃浩聰抵達當地，操練備戰比賽】

+ 8

在疫情之下，香港基本上沒有實體山賽，黃浩聰由6月起定出訓練計劃，準備UTMB。他計劃在6月的訓練累積600公里及10000米攀升，到7月增加至1000公里及20000米攀升。在7月的長課訓練，他用了11小時32分逆走鳳凰徑，之後用了13小時45分逆走衛奕信徑，還有花了16小時41分逆走麥理浩徑。最後，他在8月用上46小時分三節跑了164公里及攀升6500米，包括逆走港島徑及「大帽山五吃」。

黃浩聰去年底挑戰麥理浩徑最快時間 極速完成100公里山路

黃浩聰在賽前11日抵達Chamonix，不用隔離，頭3日試路，分別跑了47、33及20公里，慢慢縮短訓練途程，適應當日天氣及賽道，並檢查及添置裝備，準備正式比賽。

黃浩聰再次出戰UTMB，他希望能夠在23小時內完成。（資料圖片/顏銘輝攝）

外國跑步媒體《IRunFar》分析，今屆UTMB的三大冠軍熱門分別是法國的François D’haene、Xavier Thévenard以及美國的Jim Walmsley，其中前兩者同樣是3屆UTMB冠軍，力爭成為首位4屆冠軍得主；至於上屆冠軍西班牙跑手Pau Capell就因接受膝部手術缺席。談到對手，黃浩聰說：「選手們都很強，很高興可以跟高手同場比賽，這亦是我再次參與UTMB的原因，因為在我心目中這是最高競爭性的殿堂級賽事。」

UTMB還有其他組別的比賽，當中TDS賽在周三凌晨發生致命意外，一名捷克跑手離世。黃浩聰對意外感到惋惜，祝願所有參賽者平安完賽，他續說：「溫馨提示不熟悉歐洲地形的香港選手及海外選手，歐洲的山勢比較險要，當經過崖邊要特別小心，建議減慢速度，重心降低，及靠內邊行。」

了解更多：越野跑｜UTMB半夜發生致命意外 TDS組別捷克跑手傷重不治