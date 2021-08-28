英超｜阿仙奴格列沙加領紅　曼城入球停不了　半場遙遙領先3球

英超第3輪周六頭場即演重頭大戰，由曼城主場鬥阿仙奴，哥迪奧拿與阿迪達上演師徒對壘，兵工廠主帥阿迪達變陣力爭挽回頹勢。



英超第3輪由「曼阿大戰」打頭陣，「藍月亮」主場撲擊兩連敗的阿仙奴，領隊哥迪奧拿派出根度簡﹑基亞利殊及費倫托利斯正選上陣。

力爭止跌的兵工廠，主帥阿迪達變陣出戰，排出3中堅陣容，久未披甲的哥拉辛拿斯再在聯賽上陣，與薛迪索拉斯及洛賀丁扼守中路，正式加盟的奧迪加特同樣擔正，前線則由隊長奧巴美揚掛帥。

大衛施華與高柏尼在曼城球場的雕像今日亮相。（路透社）

開賽初段，「藍月亮」全場首個攻勢即有斬獲，加比爾捷西斯右路傳中，張伯斯判斷錯誤，跳頂未能成功解圍，後方的根度簡頭槌建功，曼城7分鐘打開紀錄。

阿仙奴防線繼續甩漏多，貝拿度施華禁區外傳中，薛迪索拉斯踢中皮球惟未能解圍，皮球連過3名兵工廠球員，落在門前的費倫托利斯腳下，輕鬆再度射破阿仙奴大門，12分鐘擴大領先優勢。

根度簡頭槌建功，曼城7分鐘先拔頭籌。（路透社）

曼城早段已領先兩球，球員心態難免有點放鬆，門將艾達臣「嘆慢板」門前解圍時省中伊美路維，差點門前送大禮。

阿仙奴稍為站穩陣腳，可惜戰至上半場中後段再有不利消息，格列沙加向簡斯路使出雙腳飛鏟，雖然未有對對手造成嚴重傷害，但落腳去勢相當凶狠，球證艾堅遜向沙加出示紅牌，阿仙奴落後再十人應戰。

格列沙加再做紅牌阿姑，阿仙奴形勢更加惡劣。（路透社）

沒有最壞，只有更壞，兵工廠及後再度失守，基亞利殊左路地波傳中，加比爾捷西斯門前射成3：0，返回更衣室。

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