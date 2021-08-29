東京殘奧｜港隊劍擊失牌不失志　吳舒婷落淚　余翠怡望感動港人

以「七金劍后」余翠怡為首的香港輪椅劍擊隊，今日（29日）以5號種子身份出戰女子花劍團體賽，最終打入銅牌戰，惟不敵上屆亞軍匈牙利，宣告今屆奧運無緣獎牌。



▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依舊精彩

歷屆勇奪7金3銀1銅的余翠怡，收拾昨日花劍個人賽8強止步的心情，偕師妹吳舒婷與鍾婉萍轉戰女花團體賽分組賽，3人合力連續擊敗烏克蘭和美國後，雖在最後一場不敵一號種子、上屆里約殘奧銅牌意大利，仍以次名晉身4強。

上屆里約殘奧女子花劍團體賽前3依次為中國、匈牙利及意大利，香港則取得第4名，今屆躋身4強爭奪獎牌的仍是此4隊。

陳睿琳蝶泳決賽後半段發力 僅輸0.15秒未能躋身三甲

港隊（右）在小組賽第3場與意大利合演上屆銅牌戰。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

4強不敵上屆冠軍中國隊

面對上屆冠軍中國隊，港隊在中段始扭轉局勢，余翠怡在第5局打出9：1攻勢，助港隊大分反超前25：21取回優勢，惟吳舒婷面對速度極快的辜海燕，被對手壓逼打出一波9：0，被中國反領先30：25。末段鍾婉萍與吳舒婷先後再上陣，面對對手束手無策，中國一舉以40：30拉開比數。

最後一局，余翠怡上陣對今屆女花個人賽冠軍辜海燕，後者採取主動攻勢接連取分，港隊力戰下以33：45惜負，未能闖入決賽，將與匈牙利爭奪銅牌。

天生缺雙臂日本少女背泳奪銀 「我也化成了河童」

「七金劍后」余翠怡為首的香港輪椅劍擊隊勇闖4強。（香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

港隊女花團體賽分組賽：

銅牌戰，港隊先由A級選手余翠怡上陣，以3：5落後未能為港隊先拔頭籌，港隊在今仗稍處於下風，B級選手鍾婉萍在上陣後未能取分，對手一舉拉開至10：3，其後吳舒婷打出一段7：2攻勢，為港隊一度追近兩分之差，兼再反超前15：13，惟對手卡拉積雅（Zsuzsanna Krajnyak）在下一局對鍾婉萍連取7分，港隊再度落後15：20。

余翠怡在第5局對B級劍手丹妮（Dani），單節連取10分助港隊反領先25：20，匈牙利在下一局雖一度追近比數，港隊仍保住領先優勢，緊接吳舒婷和鍾婉萍均各取5分保住領先優勢。吳舒婷在第8節面對對手主將卡拉積雅，以2：7遭對手在大分反超至40：37，港隊此刻需靠余翠怡「守尾門」。

港隊在銅牌戰面對匈牙利打得相當激烈。（Getty Images）

最後一節鬥得相當激烈，翠怡勇戰至3：3後雙方一直膠着，對手亦因有分數優勢以防守為主，最終翠怡力追下打到7：4，趕及在餘下14秒時追平大分至44：44，可惜最終遭對手在最後9秒取分，港隊以44：45僅負，意味港隊在今屆殘奧劍擊賽無緣獎牌。

東京殘奧．不斷更新｜香港花劍女團晉銅牌戰 勇戰不敵匈牙利失牌

港隊最終憾負予匈牙利。（路透社）

余翠怡：希望港人看到 無論幾困難辛苦也要堅持

賽後三位女將接受香港電台現場訪問時，翠怡坦言對自己發揮略感失望，「沒有將在家中練的技術運用出來」，並回想最後一節時港隊仍落後37：40，她一度想放棄、也沒想過能追平比分，「其實面對逆境時想放棄是正常的，但上到場打，無論幾驚幾想放棄，也要堅持」，最終一度追至44：44，惜最終仍告負，亦認為最後一劍的判決「有少少問題」。

但她希望團隊表現可鼓勵港人，「雖然輸了，在輪椅劍擊生涯也是值得回味的比賽，中間我們三個都沒放棄，都有頂住，希望港人看到，無論幾困難辛苦，也要堅持，身邊一定會有人支持。」

余翠怡在最後關頭一度追和比分，雖然無緣獎牌，仍希望不放棄的精神可感動港人。（Getty Images）

余翠怡同時感謝隊友，「我說話快，她們常要承受我的情緒，殘奧中每個人都有自己的困難，但大家去到場地就不會將自己的困難放出來，而專注訓練。互相扶持十分重要，對我們女子運動員來說，情感會較多，謝謝隊友包容我的情緒波動。整個殘奧會，兩位隊友都表現得很好，若未來仍有機會一起打殘奧，一定有更好成績。」

她又引用李慧詩所言，「做運動員冇年齡限制」，這位五度代表香港參加殘奧的傳奇戰將表示，會運用回港後十四天的隔離時間去沉澱，但認為毋需特別去想是否繼續生涯，「輪椅劍擊是一個熱愛」，認為現在殘疾運動也有制度是難得之事，不想輕易放棄。

余翠怡、吳舒婷和鍾婉萍為今屆奧運傾盡全力，感謝你們的付出！

至於鍾婉萍亦道，殘奧過後意識到自己很多地方要改進，暫未對前路有決定，「很多事要改善要進步，劍擊生涯或對個人也是有很漫長的路，還在考慮當中。」

吳舒婷談及前路時雖稱沒有特定目標，但她講及自己生活時不禁痛哭，「再沉澱想一想，我是兼職運動員，一直很辛苦，一三五返工，二四六全日訓練，三十多歲人真的有點累，要休息一下……」她表示不知道前路如何，但最後在隊友擁抱下亦抹去淚水，說：「會越來越好。」

8月30日東京殘奧港隊賽程。（01美術製圖）

一起支持香港隊：

東京殘奧｜港台直播殘奧賽事 港隊力爭突破上屆2金2銀2銅戰績

東京殘奧｜羽毛球世界第二陳浩源惡鬥勁敵 「有如林丹李宗偉」

東京殘奧｜余翠怡效法李慧詩關社交媒體備戰 盼體育熱潮延至殘奧

東京殘奧｜陳睿琳第3名晉級下午衝金 齊睇蝶泳決賽撐香港運動員