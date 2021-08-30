【英超】迪基亞神救再現保清白之身　曼聯作客險勝狼隊創紀錄

迪基亞曾經神救不斷，多次挽救曼聯，當自家青訓甸恩軒達臣愈戰愈勇，加上這名西班牙門神上季穩健不再，曼聯球迷對他已沒有當日的期望。

英超第3輪壓軸一戰，曼聯作客造訪狼隊，迪基亞今仗屢救險球，面對對方近門頭頂腳踢，依然射不破迪基亞的十指關，助紅魔鬼力保清白之身。



曼聯上輪作客賽和修咸頓，追平阿仙奴當年的最長作客不敗紀錄，今仗有望再刷新紀錄。紅魔鬼造訪狼隊，最終憑格連活特末段射破對手大門，一箭定江山，一球險勝狼隊，全取3分，作客28場不敗，創下英格蘭頂級別聯賽史上最長的作客不敗紀錄。

新加盟曼聯的中堅華拉尼首度正選登場，以為防線會更加穩健，原來並非如此。曼聯防線早段已飽受壓力，費特中場截擊失誤，造成狼隊反擊的大好機會，這名巴西中場隨即回防執漏，豈料愈幫愈忙，在禁區內倒地，查卡奧射門越過迪基亞，幸好有雲比沙卡及時救駕，勇救空門。

曼聯力保不失，上半場有雲比沙卡，下半場有迪基亞。狼隊下半場中段有打破缺口的黃金機會，路曼沙斯接應角球，力壓華拉尼近門跳頂，迪基亞先擋一球，及後沙斯再補射，迪基亞立即向左邊飛撲，化險為夷，最終為曼聯保住清白之身。

迪基亞成為今仗贏波功臣，同獲隊友肯定，般奴費南迪斯賽後對住鏡頭指他就是最佳球員，及後更在社交網站發文，直言今仗看到迪基亞便感覺很安全。

這名西班牙門神上季表現患得患失，正選位置被甸恩軒達臣取代，如今因為軒達臣受傷而重獲正選，今仗再交神救，看來主帥蘇斯克查將有幸福的煩惱。蘇帥賽後盛讚迪基亞就是今仗的致勝關鍵，「球隊今仗在前場未能創造太多機會，幸好我們有一名好門將。迪基亞今季以更有決心的姿態回歸，為球隊帶來能量，他今場兩連救充份展示自己的實力。」

英超第3輪戰果：