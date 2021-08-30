曼聯險勝狼隊兩新兵表現迥異　前場頻斷纜欠逼搶累死費特｜01球評

曼聯周日英超作客以1：0艱苦地擊敗狼隊，華拉尼及查頓辛祖兩名新兵齊齊正選，表現迥異，華拉尼對辦，值得信賴，但辛祖仍未適應到英超節奏，欠缺突破，進攻零貢獻，不禁令人想起已離隊的米希達利恩。

曼聯中前場誤傳多，斷纜後逼搶不足，防中費特洛迪古斯難以應付艾達馬查奧爾及法蘭斯高查卡奧的推進，狼隊的反擊可以輕易通過曼聯中場。尤其狼隊在上半場體能充沛時，若果他們把握力好一點，全面捱打的曼聯早就落後。曼聯名宿堅尼說：「希望C朗沒有睇波，否則他會推翻轉會。」



場內的曼聯球迷高舉紙板C朗，急不及待看到這名球星再披曼聯球衣登場。（路透社）

曼聯今場排出4-2-3-1陣式，格連活特打單箭頭，新兵查頓辛祖打左翼，丹尼爾占士踢右翼，般奴費南迪斯司職攻中；在麥湯米尼受傷下，費特及保羅普巴合作出任防中。另一名新兵華拉尼取代域陀連迪洛夫，拍住隊長哈利馬古尼踢中堅，勞基梳爾及雲比沙卡分列兩閘，迪基亞把握最後一關。

迪基亞神救再現保清白之身 曼聯作客險勝狼隊創紀錄

曼聯幾乎全場陷於劣勢，雙翼無力，導致進攻啞火，查頓辛祖及丹尼爾占士基本上沒有任何貢獻，兩人沒有成功突破，也沒有博到犯規，辛祖更加零射門兼零威脅傳球。辛祖的踢法令人想起另一位由多蒙特加盟曼聯的前輩米希達利恩，甚少見辛祖嘗試用速度或腳法過人，他更喜歡與隊友短傳配合。或者他與隊友尚未建立默契，所以表現低迷。曼聯今場的側擊全靠梳爾的後上，他送出了7腳傳中。

【英國《曼徹斯特晚報》給曼聯正選球員評分（滿分為10分）】

+ 6

曼聯今場進攻主要靠兩招，一是普巴與般奴的中路連線，在上半場普巴送出長傳，般奴巧妙接應射入，但可惜般奴越位在先；另一招則是格連活特的單打獨鬥。格連活特是曼聯發揮最好的進攻球員，他去邊路有力突破傳中，他到中路就有力製造攻門。曼聯致勝的入球，正是來自格連活特的個人能力。

【格連活特靠個人之力射入奠勝入球】

雖然曼聯佔55%的控球，但效率很低，10次起腳僅3次中目標，相反狼隊15次攻門，6次中目標。曼聯中前場傳球成功率低，所有中前場球員的成功率都不足9成，其中丹尼爾占士不足6成，般奴亦只有75%。在上半場，費特有一兩腳斷纜更加致命，差點變成失球。

費特今場疲於奔命。（Getty Images）

今場兩隊最大的分野是逼搶及轉守為攻，狼隊的逼搶很有組織，給予曼聯前場極大壓力，反守為攻亦很快，一兩腳傳球就可以深入曼聯防守陣地。狼隊今場踢3-4-2-1陣式，當中「2」的攻中法蘭斯高查卡奧及艾達馬查奧爾，是狼隊進攻的尖刀。當狼隊逼搶成功，就會交波給這兩位攻中，曼聯的反搶好像都慢一拍，完全阻攔不到，查卡奧及查奧爾很輕易就長驅直進，與費特交鋒。

費特在速度及力量上完敗，追也追不上，拉也拉不住，根本不是查卡奧及查奧爾的對手，所以狼隊的反擊很易入到曼聯禁區，直接面對馬古尼及華拉尼。要怪費特做得不夠好嗎？其實費特也是無能為力。

費特拍普巴的防中組合令人擔心。（Getty Images）

曼聯被防中問題困擾多年，領隊蘇斯克查好不容易找到解決方案，就是費特拍麥湯米尼踢雙防中，前者覆蓋面大，後者身體對抗性強，互補長短，方能穩住中場，缺一不可。上屆歐霸盃決賽，只得麥湯米尼正選，結果出問題，失落冠軍；到近兩場麥湯米尼受傷，只得費特正選，也是不行。

普巴踢防中位置，攻強守弱，他可以發揮到控球及長傳，但防守投入及補位意識較差，始終普巴現時最佳的位置是左中場。無奈的是，如果不用普巴拍費特，就要用上尼曼查馬迪，但以馬迪的年紀及體能狀態，更擔心他變成「雪糕筒」。費特今場確實已經滿場飛，但雙拳難敵四手，身旁沒有最佳拍檔，前面一班隊友的逼搶亦欠效率，丹尼爾占士及辛祖今場沒有任何成功搶截及攔截傳球。

曼聯名宿堅尼批評曼聯的表現。（網上片後截圖）

個人能力不足，就需要戰術體系搭夠，但這支曼聯似乎太依賴每位球員的個人之力，在進攻及防守方面也是。前曼聯隊長堅尼批評球隊上半場的表現，他說：「球隊只靠每個人獨自的能力，或者他們覺得這樣已經足夠贏波。他們好像剛剛踢完一場歐洲賽回來，還要是一場作客俄羅斯的比賽，很遲才回來那樣。」

雖然堅尼有讚格連活特及迪基亞，但他不滿意曼聯的整體表現，他說：「球員的肢體語言，看起來毫無生氣，球員沒有做好自己的工作，很輕率地傳球，欠缺能量，沒有人追波，好像踢5人足球。」跟住他還說：「我唯一的憂慮是，希望C朗沒有睇波，否則他會推翻轉會。真的踢得不夠好。」

【新兵華拉尼首次正選獲好評，還錄得一次助攻】

Raphael Varane’s Premier League debut by numbers:



74 touches

3 clearances

3 duels won

1 blocked shot

1 tackle

1 chance created

1 assist

0 x dribbled past



And a clean sheet for good measure.⛔️ pic.twitter.com/qfnSTsnMNY — Squawka Football (@Squawka) August 29, 2021

中前場攻不銳、守不穩，曼聯的防線今場受壓極大，幸好後防球員有級數，哈利馬古尼、華拉尼及迪基亞的中路鐵三角表現出水準，加上雲比沙卡護空門，梳爾亦有時幫費特頂住查奧爾，才守得住清白之身。華拉尼賽後獲得蘇斯克查盛讚，蘇帥指他空中優勢明顯，十分冷靜，富有經驗，展現級數；迪基亞同樣讚他用波冷靜，頭槌好兼速度快。

曼聯今場對狼隊雖勝，但浮現出很多問題，首要解決的是中場防守的頑疾，你總不能寄望費特及麥湯米尼可以健康地踢足全季每一場。

英超第3輪戰果：

+ 5

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