世盃外｜C朗末段梅開二度領軍反勝　再破紀錄成國際賽入球王

最近一個星期是屬於C朗拿度的，這名葡萄牙超級球星先戲劇性地宣布「愛回家」，重投成名地曼聯的懷抱。為紅魔鬼披甲前，代表葡萄牙國家隊出戰世界盃歐洲區外圍賽，主角依舊是他，即使他今仗12碼宴客，完場前7分鐘梅開二度，領軍反勝愛爾蘭，同時打破伊朗名宿戴伊的國際賽入球紀錄。



C朗拿度重投曼聯的消息，轟動球壇，這名葡萄牙球王即使出戰國際賽，仍然延續其風頭躉的氣勢，率領葡萄牙出戰世界盃歐洲區外圍賽，主場與愛爾蘭碰頭。

今仗勝負盡在C朗掌握中，愛爾蘭上半場中段禁區內一次失誤，情急下鏟跌般奴費南迪斯博得12碼，C朗操刀卻被對方門將撲出，愛爾蘭完半場前更由艾根（John Egan）接應角球頭槌先開紀錄。

C朗上半場射失12碼後一臉懊惱。（路透社）

葡萄牙換邊後積極搶攻，變成一場攻防戰，可惜久久未能扳回一城。葡萄牙入球依然要靠C朗拿度，接應干卡路古亞迪斯的傳中球，跳起一頂破網，89分鐘終追成平手。葡萄牙乘勢繼續向愛爾蘭施壓，照辦煮碗再度右路傳中，C朗搶點成功頭槌再下一城，補時6分鐘頂入絕殺一球，領葡萄牙以2：1絕地反勝愛爾蘭，全取3分。

C朗拿朗梅開二度破紀錄兼領軍反勝，興奮得脫下球衣慶祝。（路透社）

C朗末段7分鐘梅開二度，除了領軍逆轉之餘，更打破伊朗名宿戴伊的紀錄，以111球成為史上國際賽入球最多的球員。這名葡萄牙隊長建功後，不禁興奮得脫下球衣慶祝，並向球迷高舉自己的球衣，紀念締造歷史的一刻。如此興奮的一刻，球證卻介入掃興，向脫下球衣的C朗出示黃牌，更令對方累積兩面黃牌，下仗需要停賽。

C朗拿度生涯再添一項成就，他坦言代表葡萄牙創下這紀錄，是無比的光榮，向世界各地的球迷證明葡萄牙在足球的實力。連屢破紀錄的C朗，也一度認為自己不能超越戴伊，不過如今他做到了。

破紀錄以外，C朗今仗亦有一段小插曲，當他準備主射12碼之際，將皮球放在12碼點時，愛爾蘭的奧沙（Dara O'Shea）「腳多多」踢走皮球，C朗立即還以顏色，一掌打向奧沙的左臂，不過球證沒有發現，C朗逃過隨時被逐的一劫。

愛爾蘭的奧沙（左）連C朗都夠膽搞。（路透社）