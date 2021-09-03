世盃外｜英格蘭作客大炒匈牙利4蛋　史達寧入球獻亡友

今夏失落歐洲國家盃後，英格蘭重新出發，再度出戰世界盃歐洲區外圍賽，作客鬥匈牙利輕鬆贈對方4蛋，繼續全勝。

今仗為「三獅軍團」開紀錄的史達寧，慶祝入球時脫去球衣，展露寫上字句的底衫，將入球獻給亡友，但在場的匈牙利球迷未被感動，如常向球場投擲杯子，更疑似講出種族歧視的字句。



經歷失落的歐洲國家盃，英格蘭重新上路，今個國際賽日首戰出征匈牙利，哈利卡尼﹑基亞利殊﹑哈利馬古尼等主力悉數正選披甲。

英軍上半場未算入局，即使有近7成的控球率，並不代表找到破門的機會，兩軍半場互無紀錄。英格蘭在下半場終於打開缺口，史達寧接應美臣蒙特傳中，輕鬆撞射入網。史達寧及後換個角色，造就哈利卡尼頭槌建功，63分鐘再下一城。6分鐘後，兩名曼聯球員合力炮製入球，梳爾開出角球，馬古尼一頂破網，加上迪格蘭賴斯完場前遠射錦上添花，結果英格蘭作客4球擊敗匈牙利，世盃外4戰全勝，全取12分。

史達寧攻入開紀錄一球後，隨即脫下球衣，展露一件寫上「Steffie Gregg我永遠愛你」的T恤，將入球獻給早前離世的朋友。Steffie Gregg經常網上串流打機，甚有名氣，可惜這名26歲的直播主，據報早前患上新冠肺炎後不治，賽後史達寧再度在社交網站上悼念好友。

史達寧為英格蘭打開紀錄，並將入球獻給早前離世的好友。（路透社）

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