國際游泳聯賽｜何詩蓓偕神級隊友橫掃自由泳　助泳隊大幅領先

國際游泳聯賽（International Swimming League，簡稱ISL）第二周，香港泳手何詩蓓續為泳隊Energy Standard出戰，她在一連兩日賽事的首日連奪兩冠一亞，助泳隊排榜首。同日，其隊友絲祖唐（Sarah Sjostrom）交出神級表現。



2021年ISL國際游泳聯賽 第二周第一戰

日期及時間：香港時間9月3日及4日凌晨2時至4時

參賽隊伍：Energy Standard（何詩蓓所屬隊伍）、Iron、London Roar、NY Breakers

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ISL為「泳會制」賽事，來到第二周的第一戰，競逐泳會有Iron、Energy Standard、London Roar及NY Breakers，何詩蓓繼續代表法國泳會Energy Standard，首日先戰4X100米自由泳、50米自由泳及400米自由泳，游泳媒體SwimSwam賽前早已預測其餘三隊難跟Energy Standard比拼，尤其在有何詩蓓和絲祖唐壓陣的自由泳方面。

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果不其然，雖然Energy Standard在早段的200米背泳、100米蝶泳和200米蛙泳後，積分上一度落後，但來到女子4X100米自由泳接力，在何詩蓓於第一棒游出最快分段（51.65秒），班歷（Madeline Banic）、泰莊莎露（Fanny Teijonsalo）和絲祖唐合力之下，游出3分31.23秒，輕鬆奪冠，更因時間上拉開一定差距，在「大獎（Jackpot）」計分制下，奪走第6至8名隊伍的分數，令泳隊積分一口氣反超前。

國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：

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其後，何詩蓓連戰50自和400自，她在400自游出4分02.59秒封后，在50自則游出23.8秒，屈居於絲祖唐之後獲亞軍。絲祖唐在自己的強項50自有極佳表現，以23.17秒打破ISL紀錄之餘，更在「Jackpot」制下奪走第4至8名泳手的分數，助Energy Standard首日豪取341分，遙遙領先次席的London Roar（214分）。

2021國際游泳聯賽的焦點泳手介紹（按圖細閱）：