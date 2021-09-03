世盃外｜美斯遇「攞命」攔截幸無大礙　領阿根廷3：1輕取委內瑞拉

美斯好波，人所共知，阻擋這名阿根廷球王的去路，難免使出超技術。世界盃南美洲區外圍賽，美斯再度遇上粗野攔截，被委內瑞拉球員踩中腳脛，幸好「鐵打」的美斯無大礙。



阿根廷球王美斯返回國家隊，作客委內瑞拉出戰世界盃南美洲區外圍賽，正選披甲與拿達路馬天尼斯前線攻堅。

戰畢美洲盃後，美斯狀態一直未恢復。經歷人生第一次轉會，僅在上周末為新東家代表巴黎聖日耳門上陣約半小時。即使今仗踢足90分鐘，未有製造太多有威脅攻門。

美斯狀態未算太好，踢足90分鐘未有交出入球或助攻。（路透社）

美斯存在，已經是對敵軍的一個威脅，委內瑞拉球員落重藥招呼，更有非常粗野的攔截。美斯快腳推過對手，對方的馬天尼斯（Luis Martinez）「畀波過唔畀人過」，直接踩向美斯的左腳腳脛，隨即痛楚倒地，並按着左腳。美斯的傷勢令人擔心，幸好「鐵打」的他未有大礙，繼續如常作賽。

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球證先向馬天尼斯出示黃牌，及後翻查VAR後，決定改發紅牌，直接把這名委內瑞拉球員驅逐離場。

馬天尼斯踩向美斯，幸好他並無大礙。（Twitter截圖）

美斯被粗野攔截後，隨即痛楚倒地。（路透社）

即使美斯遭到激烈「招待」，僅屬部分球員的立場，球王依然人見人愛。為委內瑞拉「破蛋」的蘇迪爾度（Yeferson SOTELDO），建功後忍不住與美斯互動。完場哨子聲響起後，一名穿上巴黎聖日耳門30號球衣的小球迷闖入球場，並擁着美斯，場面十分有愛。

美斯人見人愛，連委內瑞拉的蘇迪爾度也要親親美斯。（Twitter截圖）

美斯魅力沒法擋，當然不會拒絕小球迷。（Twitter截圖）

阿根廷由拿達路肩負進攻重任，完半場前單刀射破對手大門，下半場中段再造就祖亞昆哥利亞（Joaquin Correa）勁射建功，3分鐘後由安祖哥利亞（Angel Correa）建功，結果阿根廷作客3：1輕取對手，全取3分。

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