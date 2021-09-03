東京殘奧｜日球手拒輪椅以義肢參賽　與51歲前世界冠軍對拉107拍

東京殘奧羽毛球SL3級別賽事，日本球手藤原大輔昨日（2日）在分組賽力克前世界冠軍盧卡恩迪（Ukun Rukaendi），兩人在第2局其中一分來回打了多達107拍，殘奧官方上載了該段影片並寫道：「光是看已幾乎窒息」。



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羽毛球是本屆東京殘奧會新增項目，27歲的藤原大輔昨日在首局僅花15分鐘便以21：5取勝，次局戰至1：1後，雙方來回激戰多達107拍，最後盧卡恩迪把球打出界，才由藤原取得這1分。

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這段來回107拍的激戰被殘奧官方放上了Twitter，內文寫上「我們光是看就幾乎窒息」，不少球迷留言讚賞兩名球手的奮戰精神。藤原在該局一度陷入苦戰，在以9：17落後時力追至16：18，其後更連得5分扭轉局勢，最終取得今屆首勝。

27歲的藤原大輔堅持以義肢而不參與輪椅級別賽事。（Getty Images）

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藤原大輔出生後不久，就因醫療意外引發感染症，左腿需截肢並靠義肢生活。他在小學3年級受到姊姊和友人影響下接觸羽毛球，在中學時更是與一般選手比賽，高二才開始參與殘奧運動。雖然曾被建議參加輪椅組別，惟他仍堅持裝上義肢參賽，參加企立的下肢組別 SL3。

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前世界冠軍盧卡恩迪以51歲之齡參加今屆殘奧，與藤原大輔合演精彩一仗。（Getty Images）

在今屆第一場賽事擊敗前世界冠軍盧卡恩迪，藤原賽後坦言：「對手是51歲老將，自小對賽未曾在對方手中取得勝利，一直以來都是看着這前輩的背影追隨。」他續說：「在這麼棒的舞台，與其說是贏了，雙方盡了最大的努力比賽讓我很高興。」

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