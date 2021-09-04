本地足球員合力做義工　向旺角街坊派飯送暖：做多少少便能開心點

香港超級足球聯賽球隊傑志跟理文，下周六（11日）將在「傑志90週年挑戰盃」碰頭，備戰新一季賽事之餘，也為傑志慈善基金籌款。
兩隊主教練金東進跟陳曉明，以及球員安永佳、何振廷、艾里奧、顏樂楓、陳嘉豪及余煒廉，今日更聯手向旺角街坊送暖。
兩隊球員先跟球迷親手包裝飯盒及製造月餅，完成後再到旺角上海街附近向輪候多時的街坊派飯，再送上口罩、消毒紙巾及樽裝水等生活用品。
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傑志中場何振廷表示，派飯在大眾眼中只是「小事」，但適逢今月下旬是中秋節，對街坊或許有另一層意義。「其實大家做多少少，每個人也可開心一點。」
他稱自己作為足球員，在自身崗位未必能幫助太多基層人士，但仍會盡力嘗試，「奧運能團結很多人，香港足球雖未到那高水平，但相信仍有自己的價值，去團結某部份人。」
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今次活動破天荒由兩支港超球隊合作，理文副隊長顏樂楓笑指，今天終能跟對方球迷友善地交流。他也樂見雙方教練、球員及外界的互動，「無論大家踢那一隊，球圈多點這些活動也是好事。」
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